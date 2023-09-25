SHOT: челябинка в коровнике закопала труп погибшего от передозировки парня

25 сентября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали жительницу Челябинской области, чей паспорт нашли на месте преступления Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Коломне внутри бывшего коровника обнаружено закопанным тело пропавшего ранее 20-летнего жителя Свердловской области. По подозрению в причастности к смерти парня задержана жительница Челябинской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пропавший в Коломне парень найден мертвым. Его тело было закопано прямо внутри нарколаборатории в бывшем коровнике. Полицейские задержали 34-летнюю Евгению из Челябинской области, чей паспорт ранее нашли в лаборатории», — говорится в сообщении канала. Тело 20-летнего Никиты из Нижнего Тагила (Свердловская область) было закопано на полутораметровой глубине в ангаре, где готовили мефедрон. Задержанная женщина призналась, что организовала в бывшем помещении коровника производство наркотиков, а Никита ей помогал. Она уверяет, что четыре дня назад парень умер от передозировки. Она не стала сообщать в полицию, а решила закопать труп. Первичный осмотр следов насильственной смерти не выявил. Двадцатилетний парень из Свердловской области решил переехать в Москву четыре месяца назад. Родителям он сказал, что планирует зарабатывать ремонтом компьютеров. Мать заподозрила неладное, когда сын стал скидывать ей фотографии. Местность на снимках не была похожа на Москву. На днях парень написал отцу, что поехал на вызов. Он скинул координаты, чтобы знали, где его искать, если он не будет выходить на связь. И после этого пропал. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Главного Управления МВД России по Московской области. Но момент публикации новости комментарий не последовал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Коломне внутри бывшего коровника обнаружено закопанным тело пропавшего ранее 20-летнего жителя Свердловской области. По подозрению в причастности к смерти парня задержана жительница Челябинской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пропавший в Коломне парень найден мертвым. Его тело было закопано прямо внутри нарколаборатории в бывшем коровнике. Полицейские задержали 34-летнюю Евгению из Челябинской области, чей паспорт ранее нашли в лаборатории», — говорится в сообщении канала. Тело 20-летнего Никиты из Нижнего Тагила (Свердловская область) было закопано на полутораметровой глубине в ангаре, где готовили мефедрон. Задержанная женщина призналась, что организовала в бывшем помещении коровника производство наркотиков, а Никита ей помогал. Она уверяет, что четыре дня назад парень умер от передозировки. Она не стала сообщать в полицию, а решила закопать труп. Первичный осмотр следов насильственной смерти не выявил. Двадцатилетний парень из Свердловской области решил переехать в Москву четыре месяца назад. Родителям он сказал, что планирует зарабатывать ремонтом компьютеров. Мать заподозрила неладное, когда сын стал скидывать ей фотографии. Местность на снимках не была похожа на Москву. На днях парень написал отцу, что поехал на вызов. Он скинул координаты, чтобы знали, где его искать, если он не будет выходить на связь. И после этого пропал. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Главного Управления МВД России по Московской области. Но момент публикации новости комментарий не последовал.