В США предрекли уничтожение Россией основного боевого танка на Украине

Полковник Макгрегор: российские военные уничтожат танки Abrams с воздуха

25 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Передача Abrams не изменит расстановку сил в зоне СВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожат танки Abrams, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Соединенными Штатами, ударами с воздуха. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Значительная их часть [танков Abrams] может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — рассказал эксперт в своем блоге на YouTube. На Abrams в качестве мотора используется специально разработанная турбина, оставляющая заметный тепловой след, который виден даже для некоторых космических спутников. Отмечается, что танки Abrams могут выполнять боевые операции без дозаправки всего восемь часов. Однако в момент внезапного удара со стороны российских войск у экипажа может не оказаться горючего. Макгрегор убежден, что передача Украине американских танков Abrams не изменит расстановку сил в зоне СВО. Минобороны США сообщило, что танки Abrams американского производства поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. По мнению президента страны Владимира Зеленского, они заметно усилят украинскую армию. Ранее в Германии объяснили, почему танки Abrams не помогут Украине: эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники, а это для Киева будет очень дорого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные уничтожат танки Abrams, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Соединенными Штатами, ударами с воздуха. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Значительная их часть [танков Abrams] может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — рассказал эксперт в своем блоге на YouTube. На Abrams в качестве мотора используется специально разработанная турбина, оставляющая заметный тепловой след, который виден даже для некоторых космических спутников. Отмечается, что танки Abrams могут выполнять боевые операции без дозаправки всего восемь часов. Однако в момент внезапного удара со стороны российских войск у экипажа может не оказаться горючего. Макгрегор убежден, что передача Украине американских танков Abrams не изменит расстановку сил в зоне СВО. Минобороны США сообщило, что танки Abrams американского производства поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. По мнению президента страны Владимира Зеленского, они заметно усилят украинскую армию. Ранее в Германии объяснили, почему танки Abrams не помогут Украине: эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники, а это для Киева будет очень дорого.