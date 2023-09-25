Журналист из США Хинкл поддержал Путина после чествования нациста Хунке в Канаде

26 сентября 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

В США признали важность миссии России по денацификации Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После чествования экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в Канаде, представленного как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, в США выразили надежду, что наконец люди поймут, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл. «После того как (президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленский, [премьер Канады Джастин] Трюдо и канадский парламент два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины», — сообщил он. Об этом журналист написал в Twitter. Ранее Хунки был замечен на приветствии Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил нациста продолжительными аплодисментами. Позднее, когда стало известно о биографии Хунки, Трюдо поспешил откреститься от произошедшего. Он отметил, что делегация Зеленского и власти Оттавы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады. Всю вину за случившееся взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он признался, что идея позвать Хунки была его инициативой и только впоследствии ему стала известна дополнительная информация, которая заставила его пожалеть о принятом решении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После чествования экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в Канаде, представленного как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, в США выразили надежду, что наконец люди поймут, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл. «После того как (президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленский, [премьер Канады Джастин] Трюдо и канадский парламент два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины», — сообщил он. Об этом журналист написал в Twitter. Ранее Хунки был замечен на приветствии Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил нациста продолжительными аплодисментами. Позднее, когда стало известно о биографии Хунки, Трюдо поспешил откреститься от произошедшего. Он отметил, что делегация Зеленского и власти Оттавы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады. Всю вину за случившееся взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он признался, что идея позвать Хунки была его инициативой и только впоследствии ему стала известна дополнительная информация, которая заставила его пожалеть о принятом решении.