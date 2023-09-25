В США назвали самое страшное для ВСУ российское оружие Полковник Джентайл: артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают РФ противостоять ВСУ 26 сентября 2023 в 05:53 Размер текста - 17 + Американский эксперт высоко оценил российское оружие Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самым страшным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским оружием являются артиллерия, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52. Об этом заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл. «Россия повысила точность артиллерии за счет использования технологии GPS, дронов-разведчиков и высокоточных ракет. Сразу за линией фронта развернуты группы российских специалистов по радиоэлектронной борьбе для обнаружения и перехвата дронов и ракет противника. Вертолеты Ка-52, прозванные украинскими военными „стервятниками Путина“, отличаются высокой маневренностью, прочной броней и могут стрелять противотанковыми ракетами», — цитирует издание Business Insider слова Джентайла. По словам Джентайла, применение Россией эффективного оружия создает для ВСУ огромные проблемы на фронте. Ранее российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122 на востоке Украины. Эта техника — модификация немецкого Leopard 2A5, считается лучшим танком ВСУ на данный момент. Самым страшным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским оружием являются артиллерия, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52. Об этом заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл. «Россия повысила точность артиллерии за счет использования технологии GPS, дронов-разведчиков и высокоточных ракет. Сразу за линией фронта развернуты группы российских специалистов по радиоэлектронной борьбе для обнаружения и перехвата дронов и ракет противника. Вертолеты Ка-52, прозванные украинскими военными „стервятниками Путина“, отличаются высокой маневренностью, прочной броней и могут стрелять противотанковыми ракетами», — цитирует издание Business Insider слова Джентайла. По словам Джентайла, применение Россией эффективного оружия создает для ВСУ огромные проблемы на фронте. Ранее российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122 на востоке Украины. Эта техника — модификация немецкого Leopard 2A5, считается лучшим танком ВСУ на данный момент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям