В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ

26 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Больше всего тех, кто заболел, проживают в небольших городах области Фото: Анна Майорова © URA.RU За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 39,2 тысячи случаев ОРВИ. Это ниже, чем неделей ранее, на 6%. Около 64% из заболевших — дети», — заявили в пресс-службе. У 52 человек нашли грипп и риновирусы. По словам специалистов свердловского Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. «В регионе полным ходом идет вакцинация против гриппа. Прививки уже получили более 650 тысяч свердловчан. Охват населения составил 15,2%», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах. Также в период с 11 по 17 сентября Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом: таких оказалось 310 человек, двое умерло.

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 39,2 тысячи случаев ОРВИ. Это ниже, чем неделей ранее, на 6%. Около 64% из заболевших — дети», — заявили в пресс-службе. У 52 человек нашли грипп и риновирусы. По словам специалистов свердловского Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. «В регионе полным ходом идет вакцинация против гриппа. Прививки уже получили более 650 тысяч свердловчан. Охват населения составил 15,2%», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах. Также в период с 11 по 17 сентября Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом: таких оказалось 310 человек, двое умерло.