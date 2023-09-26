Глава СНБО Украины пообещал не использовать ATACMS для ударов по России

26 сентября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

ATACMS будут применяться для защиты территории Украины, заявил Алексей Данилов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Новость по теме Что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада. Инфографика «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов в интервью газете ABC. По его словам, ATACMS будут применяться для защиты территории Украины. Президент США Джо Байден отказал Украине в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS в сентябре. Однако бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что Вашингтон может объявить о своем решении передать украинским войскам ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе, передает RT. Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России уничтожат всю критическую инфраструктуру Украины в случае поставки американских дальнобойных ракет, писала МК.

Украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов в интервью газете ABC. По его словам, ATACMS будут применяться для защиты территории Украины. Президент США Джо Байден отказал Украине в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS в сентябре. Однако бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что Вашингтон может объявить о своем решении передать украинским войскам ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе, передает RT. Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России уничтожат всю критическую инфраструктуру Украины в случае поставки американских дальнобойных ракет, писала МК.