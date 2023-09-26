Глава СНБО Украины пообещал не использовать ATACMS для ударов по России

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, бомба, рсзо, M270, stock, умная, ATACMS, М270
ATACMS будут применяться для защиты территории Украины, заявил Алексей Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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«Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов в интервью газете ABC. По его словам, ATACMS будут применяться для защиты территории Украины.

Президент США Джо Байден отказал Украине в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS в сентябре. Однако бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что Вашингтон может объявить о своем решении передать украинским войскам ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе, передает RT. Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России уничтожат всю критическую инфраструктуру Украины в случае поставки американских дальнобойных ракет, писала МК.

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Украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов в интервью газете ABC. По его словам, ATACMS будут применяться для защиты территории Украины. Президент США Джо Байден отказал Украине в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS в сентябре. Однако бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что Вашингтон может объявить о своем решении передать украинским войскам ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе, передает RT. Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России уничтожат всю критическую инфраструктуру Украины в случае поставки американских дальнобойных ракет, писала МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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