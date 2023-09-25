25 сентября 2023

Госдолг Курганской области увеличился на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На заседании курганской областной думы отчитались об изменении госдолга Фото:

Государственный долг Курганской области составил 18,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 613 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Государственный долг Курганской области перед федеральным бюджетом на 1 июля составил 18 млрд 105 млн рублей. Долг увеличился по сравнению с началом года на 613 млн. Это связано с привлечением из федерального бюджета кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и финансовое обеспечение расходных обязательств», — сообщил директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов. Уточняется, что 200 миллионов из этой суммы были привлечены на обеспечение расходных обязательств.

Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области по состоянию на 1 июня 2023 года составлял 17,9 млрд рублей. Сумма была увеличена из-за получения федерального кредита в 413 млн руб для реализации инфраструктурных проектов.

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Государственный долг Курганской области составил 18,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 613 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Государственный долг Курганской области перед федеральным бюджетом на 1 июля составил 18 млрд 105 млн рублей. Долг увеличился по сравнению с началом года на 613 млн. Это связано с привлечением из федерального бюджета кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и финансовое обеспечение расходных обязательств», — сообщил директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов. Уточняется, что 200 миллионов из этой суммы были привлечены на обеспечение расходных обязательств. Ранее URA.RU писало, что госдолг Курганской области по состоянию на 1 июня 2023 года составлял 17,9 млрд рублей. Сумма была увеличена из-за получения федерального кредита в 413 млн руб для реализации инфраструктурных проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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