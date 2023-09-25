В Екатеринбурге несколько детсадов и школ перевели на дистант

26 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Некоторые школьники теперь посещают занятия, не выходя из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение, около сотни классов и групп закрыли на карантин. Несмотря на это, вводить локдаун нет необходимости. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант. Порядка 100 детсадовских групп и классов закрыты на карантин», — поделилась статистикой Пономарева во время пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она заявила, что оснований для введения жестких ограничительных мероприятий среди всех слоев населения, как это было в пандемию, нет. За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Также у 52 человек нашли грипп и риновирусы. Кроме этого, на прошлой неделе на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах.

Две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение, около сотни классов и групп закрыли на карантин. Несмотря на это, вводить локдаун нет необходимости. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант. Порядка 100 детсадовских групп и классов закрыты на карантин», — поделилась статистикой Пономарева во время пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она заявила, что оснований для введения жестких ограничительных мероприятий среди всех слоев населения, как это было в пандемию, нет. За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Также у 52 человек нашли грипп и риновирусы. Кроме этого, на прошлой неделе на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах.