25 сентября 2023

В Екатеринбурге несколько детсадов и школ перевели на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Некоторые школьники теперь посещают занятия, не выходя из дома Фото:

Две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение, около сотни классов и групп закрыли на карантин. Несмотря на это, вводить локдаун нет необходимости. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«Две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант. Порядка 100 детсадовских групп и классов закрыты на карантин», — поделилась статистикой Пономарева во время пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она заявила, что оснований для введения жестких ограничительных мероприятий среди всех слоев населения, как это было в пандемию, нет.

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Также у 52 человек нашли грипп и риновирусы. Кроме этого, на прошлой неделе на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах.

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Две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение, около сотни классов и групп закрыли на карантин. Несмотря на это, вводить локдаун нет необходимости. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант. Порядка 100 детсадовских групп и классов закрыты на карантин», — поделилась статистикой Пономарева во время пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она заявила, что оснований для введения жестких ограничительных мероприятий среди всех слоев населения, как это было в пандемию, нет. За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано около 39 тысяч случаев ОРВИ. Больше всего заболевших проживает в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе, Тугулыме и поселке Уральском. Также у 52 человек нашли грипп и риновирусы. Кроме этого, на прошлой неделе на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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