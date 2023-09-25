Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн

26 сентября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Тело девочки нашли на игровой площадке детского сада в сентябре 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Тобольский детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родным девочки 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тело несовершеннолетней нашли на игровой площадке детского сада в сентябре 2022 года. «Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее близких родственников, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тобольском районе в игровом домике на площадке детского сада обнаружили тело двухлетней девочки. Воспитатель получила год ограничения свободы за смерть ребенка. Также она не сможет работать с детьми в течение двух лет.

Тобольский детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родным девочки 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тело несовершеннолетней нашли на игровой площадке детского сада в сентябре 2022 года. «Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее близких родственников, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тобольском районе в игровом домике на площадке детского сада обнаружили тело двухлетней девочки. Воспитатель получила год ограничения свободы за смерть ребенка. Также она не сможет работать с детьми в течение двух лет.