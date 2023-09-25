Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн

Тобольский детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родным девочки 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тело несовершеннолетней нашли на игровой площадке детского сада в сентябре 2022 года.
«Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее близких родственников, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольском районе в игровом домике на площадке детского сада обнаружили тело двухлетней девочки. Воспитатель получила год ограничения свободы за смерть ребенка. Также она не сможет работать с детьми в течение двух лет.
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