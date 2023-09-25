Новый мэр Перми назвал условие достройки крематория

Пермские власти ждут разрешения госдумы для достройки крематория

26 сентября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Строительство крематория идет с 2013 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что для достройки крематория необходимо дождаться решения госдумы РФ. Там осенью будет рассматриваться законопроект, который разрешит строить такие объекты в рамках концессии. Сейчас это запрещено Верховным судом, рассказал Соснин на заседании пермской гордумы 26 сентября, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Сейчас вопрос находится на уровне Федерации. Есть решение Верховного суда, который запрещает использование крематориев частниками. Наши депутаты госдумы от Пермского края говорят нам, что [вопрос о разрешении строительства крематориев в формате концессии] находится в плане на осеннюю сессию. Тогда снимутся законодательные ограничения, которые существуют в РФ», — пояснил Соснин. Сейчас, по словам Соснина, есть несколько интересантов, которые готовы достроить крематорий в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что достройка крематория является одной из приоритетных задач городских властей. Губернатор Дмитрий Махонин считает, что это необходимо делать в формате государственно-частного партнерства. Строительство крематория в Перми началось в 2013 году.

Новый мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что для достройки крематория необходимо дождаться решения госдумы РФ. Там осенью будет рассматриваться законопроект, который разрешит строить такие объекты в рамках концессии. Сейчас это запрещено Верховным судом, рассказал Соснин на заседании пермской гордумы 26 сентября, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Сейчас вопрос находится на уровне Федерации. Есть решение Верховного суда, который запрещает использование крематориев частниками. Наши депутаты госдумы от Пермского края говорят нам, что [вопрос о разрешении строительства крематориев в формате концессии] находится в плане на осеннюю сессию. Тогда снимутся законодательные ограничения, которые существуют в РФ», — пояснил Соснин. Сейчас, по словам Соснина, есть несколько интересантов, которые готовы достроить крематорий в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что достройка крематория является одной из приоритетных задач городских властей. Губернатор Дмитрий Махонин считает, что это необходимо делать в формате государственно-частного партнерства. Строительство крематория в Перми началось в 2013 году.