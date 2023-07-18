Губернатор Махонин поставил временному мэру Перми первую задачу

Губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу врио мэра Перми найти инвестора для достройки крематория

19 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Достроить крематорий планируют в рамках государственно-частного партнерства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края поставил временно исполняющей обязанности мэра Перми Ольге Андриановой первую задачу. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, чиновнице необходимо найти бизнесмена, который поможет завершить один из главных городских долгостроев. «Ольге Андриановой нужно найти бизнесмена, который согласится помочь властям достроить городской крематорий. Речь идет о формате государственно-частного партнерства», — сообщил источник URA.RU. Агентством направлен запрос в пресс-службу мэрии, с просьбой прокомментировать ситуацию с поиском инвестора. Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. В декабре 2021 года в мэрии сообщили, что проект будет реализован за счет бюджета. Был определен подрядчик, однако контракт с ним позже расторгли. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые участки земли для этих целей не получается.

Губернатор Пермского края поставил временно исполняющей обязанности мэра Перми Ольге Андриановой первую задачу. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, чиновнице необходимо найти бизнесмена, который поможет завершить один из главных городских долгостроев. «Ольге Андриановой нужно найти бизнесмена, который согласится помочь властям достроить городской крематорий. Речь идет о формате государственно-частного партнерства», — сообщил источник URA.RU. Агентством направлен запрос в пресс-службу мэрии, с просьбой прокомментировать ситуацию с поиском инвестора. Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. В декабре 2021 года в мэрии сообщили, что проект будет реализован за счет бюджета. Был определен подрядчик, однако контракт с ним позже расторгли. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые участки земли для этих целей не получается.