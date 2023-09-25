Власти рассказали о мерах поддержки при трудоустройстве молодежи в ЯНАО

Молодежи в ЯНАО помогают пройти собеседование и выплачивают пособия

Безработной молодежи Ямала могут помочь получить работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ямала рассказали о том, какую помощь при поиске работы оказывают в регионе молодым специалистам. Так, молодежь при трудоустройстве в организации округа может получить пособие или помощь в подготовке резюме и собеседованию.

«При устройстве в окружные организации молодые специалисты могут получить максимальное „северные“ с первого дня работы. Также единовременное пособие в размере двух окладов и в 100 тысяч рублей для работников сферы образования, соцобслуживания, спорта, молодежной политики, туризма, здравоохранения и культуры. Оплачивается стоимость билетов для всех членов семьи и багажа для приезжающих на Ямал», — сообщается в официальной группе правительства во «ВКонтакте».

Помимо перечисленного, безработную молодежь могут сопровождать до трудоустройства, организовать временную или постоянную работу. Ямальцам помогают организовать стажировку, развиваться профнавыки, составлять резюме и открывать собственное дело.

Ранее сообщалось, что в округе больше всего востребованы инженерные специальности в сфере строительства. На работу чаще требуются работники в сфере строительства и добычи.