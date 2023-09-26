Подполковник ЛНР объяснил, зачем ВСУ ведут ожесточенные бои за Клещеевку

Подполковник Марочко: Клещеевка уже не существует как населенный пункт

27 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ подключили к боям за Клещеевку радикалов, напомнил Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Клещеевка нужна ВСУ, чтобы продвинуться к железной дороге и потом попытаться перейти к наступлению на Артемовск (Бахмут). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ситуация на Донецком направлении и конкретно в Клещеевке очень сложная, напряженная. Там идут ожесточенные боестолкновения между нашими военнослужащими и штурмующими порядками украинских боевиков. Там присутствуют замотивированные украинские радикалы. Их бросили, чтобы они смогли взять эту точку на карте, поскольку самого населенного пункта уже не существует. Он полностью уничтожен украинскими боевиками. Скорее всего, ВСУ хотят продвинуться к железной дороге и потом пытаться наступать на Артемовск. Взятие Клещеевки позволяет пройти очередной этап для полуохвата города. Пытаются зайти к нашим обороняющимся порядкам во фланги», — объяснил Андрей Марочко. Хотя, подчеркнул подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, с военной точки зрения Клещеевка не имеет особого значения. «С точки зрения военной тактики и стратегии этот населенный пункт не выгоден, поскольку он находится в низине, а доминирующие, господствующие высоты — вокруг него. Поэтому сейчас это своеобразная серая зона. На данном этапе у украинских боевиков весьма спорные успехи, потому что они несут колоссальнейшие потери», — добавил Марочко. Ранее о больших потерях ВСУ под Клещеевкой заявил замкомандующего Вторым армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Армия Украины ежедневно пытается пробить участок российской линии обороны, но она остается устойчивой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клещеевка нужна ВСУ, чтобы продвинуться к железной дороге и потом попытаться перейти к наступлению на Артемовск (Бахмут). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ситуация на Донецком направлении и конкретно в Клещеевке очень сложная, напряженная. Там идут ожесточенные боестолкновения между нашими военнослужащими и штурмующими порядками украинских боевиков. Там присутствуют замотивированные украинские радикалы. Их бросили, чтобы они смогли взять эту точку на карте, поскольку самого населенного пункта уже не существует. Он полностью уничтожен украинскими боевиками. Скорее всего, ВСУ хотят продвинуться к железной дороге и потом пытаться наступать на Артемовск. Взятие Клещеевки позволяет пройти очередной этап для полуохвата города. Пытаются зайти к нашим обороняющимся порядкам во фланги», — объяснил Андрей Марочко. Хотя, подчеркнул подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, с военной точки зрения Клещеевка не имеет особого значения. «С точки зрения военной тактики и стратегии этот населенный пункт не выгоден, поскольку он находится в низине, а доминирующие, господствующие высоты — вокруг него. Поэтому сейчас это своеобразная серая зона. На данном этапе у украинских боевиков весьма спорные успехи, потому что они несут колоссальнейшие потери», — добавил Марочко. Ранее о больших потерях ВСУ под Клещеевкой заявил замкомандующего Вторым армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Армия Украины ежедневно пытается пробить участок российской линии обороны, но она остается устойчивой.