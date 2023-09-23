Командир «Ахмата» заявил об огромных потерях ВСУ под Клещеевкой

23 сентября 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Украиские военные несут большие потери, пытаясь взять Клещеевку, заявил Апты Алаудинов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские подразделения под Клещеевкой несут большие потери, пытаясь взять населенный пункт под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Противник ежедневно пытается напирать, пробить участок в нашей линии обороны в Клещеевке. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он несет огромные потери, поэтому линия соприкосновения остается устойчивой», — заявил Апты Алаудинов, его слова передает РИА Новости. Алаудинов признал, что Украина все же смогла взять несколько высот в Клещеевке. Однако о полной сдачи точки речь не идет. Армия России продолжает контролировать оставшиеся высоты, что мешает Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Клещеевка находится под полным контролем Киева, что опровергали российские военкоры. ВСУ пытаются выбить российскую армию из Клещеевки, однако у них это не получается. 18 сентября Минобороны отчиталось об успешной отраженной атаке по населенному пункту. По словам врио главы ДНР Денис Пушилин, заявлял, что ситуация в этом регионе остается «горячей», передает RT.

Украинские подразделения под Клещеевкой несут большие потери, пытаясь взять населенный пункт под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Противник ежедневно пытается напирать, пробить участок в нашей линии обороны в Клещеевке. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он несет огромные потери, поэтому линия соприкосновения остается устойчивой», — заявил Апты Алаудинов, его слова передает РИА Новости. Алаудинов признал, что Украина все же смогла взять несколько высот в Клещеевке. Однако о полной сдачи точки речь не идет. Армия России продолжает контролировать оставшиеся высоты, что мешает Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Клещеевка находится под полным контролем Киева, что опровергали российские военкоры. ВСУ пытаются выбить российскую армию из Клещеевки, однако у них это не получается. 18 сентября Минобороны отчиталось об успешной отраженной атаке по населенному пункту. По словам врио главы ДНР Денис Пушилин, заявлял, что ситуация в этом регионе остается «горячей», передает RT.