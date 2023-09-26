В Кургане отменили два автобусных маршрута

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Город. Курган., автобус
В Кургане отменили автобусные маршруты №33 и №363 Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Мэрия Кургана отметила два автобусных маршрута №33 и №363, следующих до микрорайона Рябково и поселка Вороновка. Информация о прекращении действия свидетельств на перевозку пассажиров размещена на сайте администрации города.

«Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №33 „1 микрорайон — поселок Вороновка“. <…> Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №363 „ул. Лескова — Вокзал“», — говорится в документах. Постановления подписаны мэром Кургана 25 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сократили более 30 автобусных маршрутов. Также сообщалось, что мэрии пришлось отменить часть решений по транспортной реформе. В частности, власти признали решения об изменении нескольких маршрутов недействительными.

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Мэрия Кургана отметила два автобусных маршрута №33 и №363, следующих до микрорайона Рябково и поселка Вороновка. Информация о прекращении действия свидетельств на перевозку пассажиров размещена на сайте администрации города. «Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №33 „1 микрорайон — поселок Вороновка“. <…> Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №363 „ул. Лескова — Вокзал“», — говорится в документах. Постановления подписаны мэром Кургана 25 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сократили более 30 автобусных маршрутов. Также сообщалось, что мэрии пришлось отменить часть решений по транспортной реформе. В частности, власти признали решения об изменении нескольких маршрутов недействительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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