В Кургане отменили два автобусных маршрута

В Кургане отменили автобусные маршруты №33 и №363 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Мэрия Кургана отметила два автобусных маршрута №33 и №363, следующих до микрорайона Рябково и поселка Вороновка. Информация о прекращении действия свидетельств на перевозку пассажиров размещена на сайте администрации города.

«Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №33 „1 микрорайон — поселок Вороновка“. <…> Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №363 „ул. Лескова — Вокзал“», — говорится в документах. Постановления подписаны мэром Кургана 25 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сократили более 30 автобусных маршрутов. Также сообщалось, что мэрии пришлось отменить часть решений по транспортной реформе. В частности, власти признали решения об изменении нескольких маршрутов недействительными.