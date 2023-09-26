Пермский экс-мэр рассказал, как попал в плен ВСУ

Пермский экс-мэр попал в плен во время выполнения первой боевой задачи

26 сентября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Сейчас экс-глава Чайковского Алексей Третьяков находится в плену на Украине Фото: Официальный портал Киева Экс-глава Чайковского (Пермский край) Алексей Третьяков попал в плен ВСУ ночью при выполнении боевой задачи. В ту ночь он получил ранение. «Очень быстро все произошло. Плюс плохо видно было, потому что мы ночью заходили на позиции. Ждали команды, и начался ракетный обстрел. Там я получил огнестрельное ранение в живот и осколочное ранение в поясницу. В дальнейшем я попал в плен к Вооруженным силам Украины, где военные медики оказали мне необходимую помощь», — рассказал Третьяков в интервью, опубликованном на youtube-канале издания «Украина сейчас». Он также сообщил, что ушел воевать тайком от жены. Не стал сообщать о своих намерениях, потому что знал, что жена его не отпустит. Эти слова подтвердила Ольга Третьякова, которая побеседовала с журналистами по видеосвязи. Вызволением бывшего мэра из плена занимается уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он направил соответствующее письмо в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой. На СВО Третьяков находился с 7 сентября, он воевал в составе батальона «Ахмат», его позывной — «Леший».

Экс-глава Чайковского (Пермский край) Алексей Третьяков попал в плен ВСУ ночью при выполнении боевой задачи. В ту ночь он получил ранение. «Очень быстро все произошло. Плюс плохо видно было, потому что мы ночью заходили на позиции. Ждали команды, и начался ракетный обстрел. Там я получил огнестрельное ранение в живот и осколочное ранение в поясницу. В дальнейшем я попал в плен к Вооруженным силам Украины, где военные медики оказали мне необходимую помощь», — рассказал Третьяков в интервью, опубликованном на youtube-канале издания «Украина сейчас». Он также сообщил, что ушел воевать тайком от жены. Не стал сообщать о своих намерениях, потому что знал, что жена его не отпустит. Эти слова подтвердила Ольга Третьякова, которая побеседовала с журналистами по видеосвязи. Вызволением бывшего мэра из плена занимается уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он направил соответствующее письмо в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой. На СВО Третьяков находился с 7 сентября, он воевал в составе батальона «Ахмат», его позывной — «Леший».