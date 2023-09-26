Как получить компенсацию за утечку персональных данных

Минцифры предложило компаниям компенсировать утечку данных клиентов
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Компания обязана сообщить об утечке персональных данных и выплатить компенсацию Фото:

В рамках закона об оборотных штрафах Минцифры предложило выплачивать компенсацию пострадавшим от утечки персональных данных. Обеспечение финансового возмещения нанесенного пользователю вреда станет смягчающим обстоятельством для компании, допустившей утечку. В своем telegram-канале Минцифры сообщило, как можно будет получить компенсацию.

  1. Компания обязана сообщить пользователю об утечке данных через e-mail или смс. Если компания готова выплачивать компенсацию, она указывает это в тексте сообщения. Минцифры разместит эту информацию на сайте Госуслуг;
  2. После оповещения об утечке у пользователя в распоряжении будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на возмещение причиненного вреда на Госуслугах;
  3. В свою очередь компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитывает объем денежной выплаты и направляет через Госуслуги свое предложение всем обратившимся;
  4. Пользователь может принять предложение или отказаться от него также в течение 20 рабочих дней;
  5. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, компания будет обязана выплатить ее в течение пяти рабочих дней.

В правительстве поддержали инициативу Минцифры насчет компенсации для пострадавших от утечек персональных данных. Сейчас в РФ происходит блокировка VPN-сервисов, потому что через них может произойти утечка персональных данных пользователей, передает Газета.ру.

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В рамках закона об оборотных штрафах Минцифры предложило выплачивать компенсацию пострадавшим от утечки персональных данных. Обеспечение финансового возмещения нанесенного пользователю вреда станет смягчающим обстоятельством для компании, допустившей утечку. В своем telegram-канале Минцифры сообщило, как можно будет получить компенсацию. В правительстве поддержали инициативу Минцифры насчет компенсации для пострадавших от утечек персональных данных. Сейчас в РФ происходит блокировка VPN-сервисов, потому что через них может произойти утечка персональных данных пользователей, передает Газета.ру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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