Как получить компенсацию за утечку персональных данных

Компания обязана сообщить об утечке персональных данных и выплатить компенсацию
В рамках закона об оборотных штрафах Минцифры предложило выплачивать компенсацию пострадавшим от утечки персональных данных. Обеспечение финансового возмещения нанесенного пользователю вреда станет смягчающим обстоятельством для компании, допустившей утечку. В своем
- Компания обязана сообщить пользователю об утечке данных через e-mail или смс. Если компания готова выплачивать компенсацию, она указывает это в тексте сообщения. Минцифры разместит эту информацию на сайте Госуслуг;
- После оповещения об утечке у пользователя в распоряжении будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на возмещение причиненного вреда на Госуслугах;
- В свою очередь компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитывает объем денежной выплаты и направляет через Госуслуги свое предложение всем обратившимся;
- Пользователь может принять предложение или отказаться от него также в течение 20 рабочих дней;
- Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, компания будет обязана выплатить ее в течение пяти рабочих дней.
В правительстве поддержали инициативу Минцифры насчет компенсации для пострадавших от утечек персональных данных. Сейчас в РФ происходит блокировка VPN-сервисов, потому что через них может произойти утечка персональных данных пользователей, передает
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