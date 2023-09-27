В Госдуме и правительстве ищут альтернативу ФНБ для наполнения бюджета РФ

Размер дефицита бюджета РФ на 2024 год составит 1,6 трлн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

При исполнении российского бюджета на 2024 год могут быть задействованы средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), но правительство страны и Госдума ищут иные способы наполнения госказны. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Допускаю возможное использование средств Фонда национального благосостояния. Однако сегодня мы совместно с правительством работаем над альтернативными вариантами по наполнению бюджета», — сказал Денис Кравченко.

Политик отметил, что в доходной части бюджета появляются новые составляющие, которые играют заметную роль. «Помимо традиционной статьи доходов от нефти и газа, сегодня в нашей стране динамично развиваются две передовые сферы, которые существенно влияют на наполнение нашего бюджета. Это промышленность и оборонный комплекс, который растет ударными темпами и существенно дополняет ВВП страны. Также очень динамично развиваются сельское хозяйство и сельхозмашиностроение. Здесь ведомство министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева показывает прекрасные результаты, что не может нас не вдохновлять», — добавил парламентарий.

Денис Кравченко подчеркнул, что в новом бюджете смогли добиться увеличения финансирования для развития космической отрасли. «Для меня очень важно, что впервые за последние годы существенно увеличено финансирование государственной программы по космической деятельности. Этот параметр увеличен на 58 с лишним миллиардов рублей», — уточнил он.

«Кроме того, по инициативе фракции „Единая Россия“, моей личной и Валентины Терешковой отдельно на трехлетний период заложено пять миллиардов на полную модернизацию Центра подготовки космонавтов как передового учреждения, отвечающего в нашей стране за пилотируемую космонавтику. Также следует отметить расширение программ поддержки, нацеленных на технологический суверенитет и импортозамещение», — заключил депутат Госдумы.

Ранее правительство рассмотрело проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Размер дефицита составит всего 1,6 трлн рублей, тогда как в 2023-м он прогнозируется на уровне 2,9 трлн рублей. При этом заявлено, что все социальные обязательства будут выполнены, но долю расходов по направлению «Социальная политика» в структуре трат федерального бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года.