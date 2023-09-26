РБК: социальные расходы в бюджете РФ урежут до 12-летнего минимума

Правительство уменьшит финансирование части социальных выплат россиянам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долю расходов по направлению «Социальная политика» в структуре трат федерального бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

«Второе по величине направление бюджетных расходов — „Социальная политика“: на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн рублей, что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года», — пишет РБК, ссылаясь на данные пояснительной записки. Правительство уменьшит финансирование части социальных выплат россиянам по сравнению с тем, что было запланировано на 2024 год в действующем бюджете. Снизятся социальные выплаты безработным, ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а также выплата региональных социальных доплат к пенсии.

По данным РБК, самая большая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн рублей). В 2023 году расходы по данному направлению составят 6,4 трлн рублей, подытожили в материале.

Правительство РФ 22 сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что внешнее беспрецедентное давление на экономику страны сохраняется, но несмотря на это в 2023 году Россия пришла к устойчивому росту. Cтарший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук заявил, что заложенный небольшой дефицит в федеральном бюджете 2024, 2025 и 2026 годах является положительным сигналом для заемщиков, так как показывает, что государство следует своим правилам.