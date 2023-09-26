В Госдуме дали советы россиянам перед осенним призывом в РФ

Депутат Госдумы Швыткин напомнил призывникам о самостоятельности

26 сентября 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Будущим призывникам нужно учиться быть самостоятельными и законопослушными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Призывникам следует не бояться идти в военкомат, если они получили повестку, и не нарушать закон. Такой совет дал молодым людям перед будущим осенним призывом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Совет один — идти по повестке в военный комиссариат, быть законопослушными и понимать, что защита Родины — святая обязанность каждого гражданина нашей страны», — поделился Швыткин в беседе с «Лентой.ру». Кроме того, депутат добавил, что молодым людям нужно учиться быть самостоятельными. Швыткин объяснил, что нужно готовиться к распорядку дня в армии, переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва 2023 года. По его словам, штраф за неявку в военкомат будет увеличен, а повестки, как и раньше, будут приходить в бумажной форме.

Призывникам следует не бояться идти в военкомат, если они получили повестку, и не нарушать закон. Такой совет дал молодым людям перед будущим осенним призывом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Совет один — идти по повестке в военный комиссариат, быть законопослушными и понимать, что защита Родины — святая обязанность каждого гражданина нашей страны», — поделился Швыткин в беседе с «Лентой.ру». Кроме того, депутат добавил, что молодым людям нужно учиться быть самостоятельными. Швыткин объяснил, что нужно готовиться к распорядку дня в армии, переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва 2023 года. По его словам, штраф за неявку в военкомат будет увеличен, а повестки, как и раньше, будут приходить в бумажной форме.