В Госдуме дали советы россиянам перед осенним призывом в РФ

Депутат Госдумы Швыткин напомнил призывникам о самостоятельности
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Будущим призывникам нужно учиться быть самостоятельными и законопослушными Фото:

Призывникам следует не бояться идти в военкомат, если они получили повестку, и не нарушать закон. Такой совет дал молодым людям перед будущим осенним призывом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Совет один — идти по повестке в военный комиссариат, быть законопослушными и понимать, что защита Родины — святая обязанность каждого гражданина нашей страны», — поделился Швыткин в беседе с «Лентой.ру». Кроме того, депутат добавил, что молодым людям нужно учиться быть самостоятельными. Швыткин объяснил, что нужно готовиться к распорядку дня в армии, переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва 2023 года. По его словам, штраф за неявку в военкомат будет увеличен, а повестки, как и раньше, будут приходить в бумажной форме.

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Призывникам следует не бояться идти в военкомат, если они получили повестку, и не нарушать закон. Такой совет дал молодым людям перед будущим осенним призывом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Совет один — идти по повестке в военный комиссариат, быть законопослушными и понимать, что защита Родины — святая обязанность каждого гражданина нашей страны», — поделился Швыткин в беседе с «Лентой.ру». Кроме того, депутат добавил, что молодым людям нужно учиться быть самостоятельными. Швыткин объяснил, что нужно готовиться к распорядку дня в армии, переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил правила осеннего призыва 2023 года. По его словам, штраф за неявку в военкомат будет увеличен, а повестки, как и раньше, будут приходить в бумажной форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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