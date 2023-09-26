В Нагорном Карабахе погибли 125 человек из-за взрыва бензохранилища

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела
Взрыв произошел 25 сентября (архивное фото) Фото:

Около 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявил министр, пишет Sputnik Армения. По его словам, сейчас проводится идентификация погибших.

Вечером 25 сентября в Нагорном Карабахе произошел взрыв в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Были ранены более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян. Помощь пострадавшим оказывали военные врачи российского медицинского отряда специального назначения, передает RT.

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Около 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. «Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявил министр, пишет Sputnik Армения. По его словам, сейчас проводится идентификация погибших. Вечером 25 сентября в Нагорном Карабахе произошел взрыв в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Были ранены более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян. Помощь пострадавшим оказывали военные врачи российского медицинского отряда специального назначения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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