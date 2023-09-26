В Нагорном Карабахе погибли 125 человек из-за взрыва бензохранилища

Около 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявил министр, пишет Sputnik Армения. По его словам, сейчас проводится идентификация погибших.
Вечером 25 сентября в Нагорном Карабахе произошел взрыв в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Были ранены более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян. Помощь пострадавшим оказывали военные врачи российского медицинского отряда специального назначения, передает RT.
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