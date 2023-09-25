Медицинских возможностей Афганистана недостаточно для спасения жизней людей
Более 200 человек ранены в Нагорном Карабахе из-за взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.
«Количество раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое или крайне тяжелое», —
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