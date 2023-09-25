25 сентября 2023

В столице Карабаха после взрыва пострадали более 200 человек. Видео

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Медицинских возможностей Афганистана недостаточно для спасения жизней людей Фото:

Более 200 человек ранены в Нагорном Карабахе из-за взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

«Количество раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое или крайне тяжелое», — заявил Степанян. По его словам, медицинских возможностей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. URA.RU) недостаточно для спасения жизней людей. Самолеты санитарной авиации должны быть задействованы немедленно.

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Более 200 человек ранены в Нагорном Карабахе из-за взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна. «Количество раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое или крайне тяжелое», — заявил Степанян. По его словам, медицинских возможностей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. URA.RU) недостаточно для спасения жизней людей. Самолеты санитарной авиации должны быть задействованы немедленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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