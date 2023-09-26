Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с приглашением нациста

Спикер палаты общин Канады ушел в отставку из-за скандала с эсэсовцем

26 сентября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Спикер палаты общин Канады покинет пост 27 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Это произошло после приглашения на заседание парламента ветерана СС, представленного как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». «С тяжелым сердцем я информирую членов (парламента) о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал Рота, выступая в парламенте, передает ТАСС. Уход с поста Энтони Рота запланирован на 27 сентября. В прошлую пятницу Рота по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласил на заседание парламента 98-летнего Ярослава Хунку. Президент Украины поприветствовал экс-бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком. Он вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны. Позднее Трюдо заявил, что делегация Зеленского и власти Оттавы якобы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли предрекла спикеру Палаты общин уход в отставку. Американский журналист Джексон Хинкл также выразил надежду, что после того как Зеленский, Трюдо и канадский парламент два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, люди наконец поймут, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Это произошло после приглашения на заседание парламента ветерана СС, представленного как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». «С тяжелым сердцем я информирую членов (парламента) о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал Рота, выступая в парламенте, передает ТАСС. Уход с поста Энтони Рота запланирован на 27 сентября. В прошлую пятницу Рота по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласил на заседание парламента 98-летнего Ярослава Хунку. Президент Украины поприветствовал экс-бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком. Он вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны. Позднее Трюдо заявил, что делегация Зеленского и власти Оттавы якобы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли предрекла спикеру Палаты общин уход в отставку. Американский журналист Джексон Хинкл также выразил надежду, что после того как Зеленский, Трюдо и канадский парламент два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, люди наконец поймут, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене.