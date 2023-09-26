Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Это произошло после приглашения на заседание парламента ветерана СС, представленного как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».
«С тяжелым сердцем я информирую членов (парламента) о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал Рота, выступая в парламенте, передает ТАСС. Уход с поста Энтони Рота запланирован на 27 сентября.
В прошлую пятницу Рота по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласил на заседание парламента 98-летнего Ярослава Хунку. Президент Украины поприветствовал экс-бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком. Он вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны. Позднее Трюдо заявил, что делегация Зеленского и власти Оттавы якобы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады.
Глава МИД Канады Мелани Жоли предрекла спикеру Палаты общин уход в отставку. Американский журналист Джексон Хинкл также выразил надежду, что после того как Зеленский, Трюдо и канадский парламент два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, люди наконец поймут, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене.
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