Самарский бизнесмен выкупит недвижимость семьи челябинского экс-губернатора

Активы семьи Дубровского «уходят с молотка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Бизнесмен из Самарской области Сергей Кулдыркаев выкупит с торгов недвижимое имущество фирмы-банкрота «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Речь идет о нежилом здании на улице 9 мая в Магнитогорске. Сообщение об этом в базе данных сервиса СБИС.

«Нежилое здание, здание конторы, общая площадь 829,4 квадратных метра, по адресу: Магнитогорск, ул. 9 Мая, 10. Право аренды земельного участка. Победитель — Кулдыркаев Сергей Игоревич (Самарская область поселок Смышляевка) не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам. Цена продажи 5 млн 717 тысяч 112 рублей», — указано в документах.

В Самарской области на Кулдыркаева зарегистрировано две фирмы — «СК Лесс» и «Витар». Объект, который выкупит бизнесмен, был выставлен на торги по цене 6 млн 660 тысяч рублей. Торги шли на понижение. На продажу за 26 млн 770 тысяч рублей также выставлялось нежилое здание «Монтажника» по адресу улица Курако, дом 6/1. Данные об итогах этих торгов еще нет.

Ранее с торгов были проданы производственные цеха в Магнитогорске, отель «Золотая юрта» в Башкирии и другое имущество семьи экс-губернатора Челябинской области. Готовится к продаже техника, сооружения, право аренды земельного участка и другие активы на 108 млн рублей.

ПО «Монтажник» купленное Дубровскими в 2017 году признали банкротом летом 2020 года. Общая сумма долгов перед кредиторами оценивается в два миллиарда рублей. Семья бывшего главы региона от общения со СМИ отказывается. Сам Борис Дубровский, как и его сын Александр, также признаны финансово несостоятельными.