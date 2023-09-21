В Челябинске продадут имущество бывшей фирмы семьи экс-губернатора на 108 млн

Имущество бывшей фирмы семьи экс-губернатора Бориса Дубровского снова продадут на торгах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинске на торги выставят имущество бывшей фирмы семьи экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник» на 108 млн рублей. Как следует из заявления конкурсного управляющего Елены Соломка, решение приняли кредиторы.

«Созвано заседание комитета кредиторов должника АО „ПО Монтажник“. Комитет принял ряд решений», — уведомила Соломка.

На продажу выставят технику, сооружения, право аренды земельного участка и дебиторскую задолженность. На аукцион выставят права требования к 23 компаниям. Часть активов уже выставлялась на реализацию.

Комитет кредиторов внес изменения в некоторые из предыдущих решений. Коррективы внесены в четыре приложения действующего порядка об условиях и сроках реализации имущества.

Долг Дубровского перед «Монтажником» по решению суда вырос с 34 до 36 млн рублей. Средства компания перечислила Дубровскому, но суд счел сделку незаконной. Поскольку должник деньги не вернул, в июле его признали банкротом. ПО «Монтажник» члены семьи экс-губернатора приобрели в 2017 году. На тот момент фирма имела миллиардные обороты, но спустя три года, в июле 2020 года, организацию признали банкротом с долгом в два миллиарда рублей. Дубровский несколько лет находится за рубежом и на вопросы СМИ не отвечает. Сын бывшего главы региона Александр Дубровский судом также признан банкротом. В сентябре суд отменил свое решение о графике реструктуризации долгов Дубровского-младшего.