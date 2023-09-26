26 сентября 2023

Израильская компания предложила жителям Курганской области работу мойщика посуды

© Служба новостей «URA.RU»
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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, ресторанная кухня, посуда, поварешки, еда, кухня
Мыть посуду предстоит в ресторанах, пекарнях и кафе Фото:

Жителей Курганской области позвали в Израиль на работу, местная компания набирает мойщиков посуды. Трудиться придется в заведениях общественного питания и на предприятиях, передает работодатель.

«Требуются работники на мойку посуды в рестораны и на предприятия Израиля. Зарплата в месяц: 3300-4000 долларов (примерно 317,5-385 тысяч рублей — прим. URA.RU). Переработка оплачивается дополнительно», — указано в объявлении на портале «Авито».

В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатные униформу и трехразовое питание. Персоналу предстоит самим оплачивать проживание и медстраховку. График подразумевает работу 25 дней в месяц со сменами по 12-14 часов.

Ранее жителям Курганской области предлагали работать пекарями в Израиле. Соискателей заманивали зарплатой в 320 тысяч рублей. Также курганцам предлагали работу на израильской фабрике Coca-Cola.

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Жителей Курганской области позвали в Израиль на работу, местная компания набирает мойщиков посуды. Трудиться придется в заведениях общественного питания и на предприятиях, передает работодатель. «Требуются работники на мойку посуды в рестораны и на предприятия Израиля. Зарплата в месяц: 3300-4000 долларов (примерно 317,5-385 тысяч рублей — прим. URA.RU). Переработка оплачивается дополнительно», — указано в объявлении на портале «Авито». В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатные униформу и трехразовое питание. Персоналу предстоит самим оплачивать проживание и медстраховку. График подразумевает работу 25 дней в месяц со сменами по 12-14 часов. Ранее жителям Курганской области предлагали работать пекарями в Израиле. Соискателей заманивали зарплатой в 320 тысяч рублей. Также курганцам предлагали работу на израильской фабрике Coca-Cola.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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