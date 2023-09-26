Израильская компания предложила жителям Курганской области работу мойщика посуды

Мыть посуду предстоит в ресторанах, пекарнях и кафе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей Курганской области позвали в Израиль на работу, местная компания набирает мойщиков посуды. Трудиться придется в заведениях общественного питания и на предприятиях, передает работодатель.

«Требуются работники на мойку посуды в рестораны и на предприятия Израиля. Зарплата в месяц: 3300-4000 долларов (примерно 317,5-385 тысяч рублей — прим. URA.RU). Переработка оплачивается дополнительно», — указано в объявлении на портале «Авито».

В компании обещают предоставить сотрудникам бесплатные униформу и трехразовое питание. Персоналу предстоит самим оплачивать проживание и медстраховку. График подразумевает работу 25 дней в месяц со сменами по 12-14 часов.

Ранее жителям Курганской области предлагали работать пекарями в Израиле. Соискателей заманивали зарплатой в 320 тысяч рублей. Также курганцам предлагали работу на израильской фабрике Coca-Cola.