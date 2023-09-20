Свердловский молочный король выиграл суд с экс-депутатом, тормозившим запуск инвестпроекта в ХМАО

Бывший владелец молокозавода в ХМАО не смог оспорить передачу активов Майзелю
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко зауралья
Перезапуск молокозавода в ХМАО сдвинулся с мертвой точки Фото:

Свердловский молочный король Сергей Майзель выиграл суд с экс-депутатом и бывшим владельцем молокозавода в Советском районе Виталием Пояркиным, тормозившим запуск инвестпроекта по запуску детских смесей в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте УрФО.

«Бывший владелец молокозавода-банкрота в Советском районе Пояркин затягивал передачу активов инвестору, который вложил миллиард в мегапроект югорских властей. Из-за долгих судебных споров запуск линии откладывался — экс-депутат постоянно подавал уточняющие ходатайства. В конце концов Пояркин проиграл процесс, сделка устоялась и основные активы перешли в ведение компании Майзеля. Срыв имиджевому проекту губернатора Комаровой по запуску завода молочных смесей больше не грозит», — сообщил инсайдер.

Информацию подтвердили представитель компании Майзеля «Молочный кит». «Да, в суде решение принято в нашу пользу, вступило в законную силу. В ближайшее время его должны рассмотреть в третьей инстанции. Все действия признаны законными и соответствующими действующему законодательству», — сообщает инвестор.

Арбитражный управляющий Андрей Матвеев подтвердил, что продажа здания и оборудования признаны законными. «Однако Пояркин продолжает писать жалобы, остальное имущество банкротного молокозавода мы с трудом можем продавать. Тем не менее сделка по реализации на торгах самого завода признана судом действительной. В целом, картина по банкротству предприятия не меняется, но дело сдвинулось с мертвой точки», — уточнил Андреев.

Получить комментарий Пояркина на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало о затягивании запуска завода по производству молочных смесей в ХМАО из-за судов. Линию планировалось открыть на базе активов обанкротившегося «Советского молока», прежнее руководство которого накопило 15-миллионные долги по зарплате.

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Свердловский молочный король Сергей Майзель выиграл суд с экс-депутатом и бывшим владельцем молокозавода в Советском районе Виталием Пояркиным, тормозившим запуск инвестпроекта по запуску детских смесей в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте УрФО. «Бывший владелец молокозавода-банкрота в Советском районе Пояркин затягивал передачу активов инвестору, который вложил миллиард в мегапроект югорских властей. Из-за долгих судебных споров запуск линии откладывался — экс-депутат постоянно подавал уточняющие ходатайства. В конце концов Пояркин проиграл процесс, сделка устоялась и основные активы перешли в ведение компании Майзеля. Срыв имиджевому проекту губернатора Комаровой по запуску завода молочных смесей больше не грозит», — сообщил инсайдер. Информацию подтвердили представитель компании Майзеля «Молочный кит». «Да, в суде решение принято в нашу пользу, вступило в законную силу. В ближайшее время его должны рассмотреть в третьей инстанции. Все действия признаны законными и соответствующими действующему законодательству», — сообщает инвестор. Арбитражный управляющий Андрей Матвеев подтвердил, что продажа здания и оборудования признаны законными. «Однако Пояркин продолжает писать жалобы, остальное имущество банкротного молокозавода мы с трудом можем продавать. Тем не менее сделка по реализации на торгах самого завода признана судом действительной. В целом, картина по банкротству предприятия не меняется, но дело сдвинулось с мертвой точки», — уточнил Андреев. Получить комментарий Пояркина на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о затягивании запуска завода по производству молочных смесей в ХМАО из-за судов. Линию планировалось открыть на базе активов обанкротившегося «Советского молока», прежнее руководство которого накопило 15-миллионные долги по зарплате.
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