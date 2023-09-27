Свердловской школьнице пришлось уехать в Нижневартовск из-за педофила

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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, школьница
Школьнице из-за мужчины пришлось переехать в Нижневартовск (архивное фото) Фото:

Житель Первоуральска встречался с 14-летней девочкой. Затем они рассорились и она с семьей уехала в Нижневартовск. После этого, как пишут в соцсетях, мужчина стал рассылать негативные сообщения про школьницу ее одноклассникам.

«Первоуралец встречался с 14-летней и рассылал голосовые про оральный секс ее одноклассникам — после того, как семья девочки уехала из-за него в другой город», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчине, по данным канала, 33 года.

Мама, узнав про отношения девочки, была против них. Однако мужчина помогал им в трудные моменты, так и завоевал доверие семьи. Родители не стали обращаться в полицию, когда узнали, что мужчина занимается сексом с их дочкой. Когда девочка поругалась с мужчиной, то они переехали в Нижневартовск, где она рассказала о мужчине школьному психологу, тот — директору, а директор сообщил в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

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Житель Первоуральска встречался с 14-летней девочкой. Затем они рассорились и она с семьей уехала в Нижневартовск. После этого, как пишут в соцсетях, мужчина стал рассылать негативные сообщения про школьницу ее одноклассникам. «Первоуралец встречался с 14-летней и рассылал голосовые про оральный секс ее одноклассникам — после того, как семья девочки уехала из-за него в другой город», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчине, по данным канала, 33 года. Мама, узнав про отношения девочки, была против них. Однако мужчина помогал им в трудные моменты, так и завоевал доверие семьи. Родители не стали обращаться в полицию, когда узнали, что мужчина занимается сексом с их дочкой. Когда девочка поругалась с мужчиной, то они переехали в Нижневартовск, где она рассказала о мужчине школьному психологу, тот — директору, а директор сообщил в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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