Свердловской школьнице пришлось уехать в Нижневартовск из-за педофила

27 сентября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Школьнице из-за мужчины пришлось переехать в Нижневартовск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Первоуральска встречался с 14-летней девочкой. Затем они рассорились и она с семьей уехала в Нижневартовск. После этого, как пишут в соцсетях, мужчина стал рассылать негативные сообщения про школьницу ее одноклассникам. «Первоуралец встречался с 14-летней и рассылал голосовые про оральный секс ее одноклассникам — после того, как семья девочки уехала из-за него в другой город», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчине, по данным канала, 33 года. Мама, узнав про отношения девочки, была против них. Однако мужчина помогал им в трудные моменты, так и завоевал доверие семьи. Родители не стали обращаться в полицию, когда узнали, что мужчина занимается сексом с их дочкой. Когда девочка поругалась с мужчиной, то они переехали в Нижневартовск, где она рассказала о мужчине школьному психологу, тот — директору, а директор сообщил в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

Житель Первоуральска встречался с 14-летней девочкой. Затем они рассорились и она с семьей уехала в Нижневартовск. После этого, как пишут в соцсетях, мужчина стал рассылать негативные сообщения про школьницу ее одноклассникам. «Первоуралец встречался с 14-летней и рассылал голосовые про оральный секс ее одноклассникам — после того, как семья девочки уехала из-за него в другой город», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчине, по данным канала, 33 года. Мама, узнав про отношения девочки, была против них. Однако мужчина помогал им в трудные моменты, так и завоевал доверие семьи. Родители не стали обращаться в полицию, когда узнали, что мужчина занимается сексом с их дочкой. Когда девочка поругалась с мужчиной, то они переехали в Нижневартовск, где она рассказала о мужчине школьному психологу, тот — директору, а директор сообщил в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.