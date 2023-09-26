26 сентября 2023

В тушении ночного пожара в Салехарде, где погибли люди, отличился экипаж ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, гибдд, дпс, автомобильный поток, дорожная безопасность
Сотрудники ДПС спасли мужчину при пожаре в Салехарде Фото:

При ликвидации ночного пожара в Салехарде, в котором погибло три человека, отличился экипаж ДПС. Они первыми сообщили о возгорании и спасли из огня мужчину, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Хочу поблагодарить наряд ДПС за неоценимую помощь в ликвидации пожара и спасении людей. Парни первыми отреагировали на возгорание, спасли из огня мужчину и вызвали пожарных», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

При пожаре в окружной столице, случившемся ночью 27 сентября, погибло три человека, от огня пострадали квартиры в первом подъезде 23-квартирного деревянного дома. В настоящее время часть жильцов разместилась у родственников, девять человек размещены в гостинице. Жильцы второго и третьего подъезда вернулись в свои квартиры. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, восстановительные работы будут проведены в ближайшие сроки.

Корреспондент агентства обратился за комментарием о действиях сотрудников ДПС в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде загорелся дом по адресу Чапаева, 36. В ночном пожаре погибло три человека.

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При ликвидации ночного пожара в Салехарде, в котором погибло три человека, отличился экипаж ДПС. Они первыми сообщили о возгорании и спасли из огня мужчину, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Хочу поблагодарить наряд ДПС за неоценимую помощь в ликвидации пожара и спасении людей. Парни первыми отреагировали на возгорание, спасли из огня мужчину и вызвали пожарных», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. При пожаре в окружной столице, случившемся ночью 27 сентября, погибло три человека, от огня пострадали квартиры в первом подъезде 23-квартирного деревянного дома. В настоящее время часть жильцов разместилась у родственников, девять человек размещены в гостинице. Жильцы второго и третьего подъезда вернулись в свои квартиры. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, восстановительные работы будут проведены в ближайшие сроки. Корреспондент агентства обратился за комментарием о действиях сотрудников ДПС в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде загорелся дом по адресу Чапаева, 36. В ночном пожаре погибло три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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