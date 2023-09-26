В тушении ночного пожара в Салехарде, где погибли люди, отличился экипаж ДПС

Сотрудники ДПС спасли мужчину при пожаре в Салехарде Фото: Илья Московец © URA.RU

При ликвидации ночного пожара в Салехарде, в котором погибло три человека, отличился экипаж ДПС. Они первыми сообщили о возгорании и спасли из огня мужчину, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Хочу поблагодарить наряд ДПС за неоценимую помощь в ликвидации пожара и спасении людей. Парни первыми отреагировали на возгорание, спасли из огня мужчину и вызвали пожарных», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

При пожаре в окружной столице, случившемся ночью 27 сентября, погибло три человека, от огня пострадали квартиры в первом подъезде 23-квартирного деревянного дома. В настоящее время часть жильцов разместилась у родственников, девять человек размещены в гостинице. Жильцы второго и третьего подъезда вернулись в свои квартиры. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, восстановительные работы будут проведены в ближайшие сроки.

Корреспондент агентства обратился за комментарием о действиях сотрудников ДПС в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде загорелся дом по адресу Чапаева, 36. В ночном пожаре погибло три человека.