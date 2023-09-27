У старейшего свердловского вора в законе появился молодой конкурент

У вора в законе Гии Свердловского появился конкурент — смотрящий Малай

В криминальном мире Урала может произойти передел сфер влияния из-за возвращения Эдика Косого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

У вора в законе Гии Свердловского появился серьезный конкурент в лице Эдуарда Гаврилова, известного под прозвищами Эдик Косой и Малай. Более молодой уголовный авторитет может оттянуть часть союзников у старейшины криминального мира Урала. Таким мнением с URA.RU поделился осведомленный источник.

«Появление Малая серьезно повредит интересам Гии Свердловского. Малай более напористый, изворотливый, говорливый, активный. Он своими обещаниями может перетянуть часть союзников Гии, тем более что последний уже давно теряет свое влияние», — считает собеседник агентства.

Гаврилов — смотрящий за городом Березовский — недавно вернулся на Урал из Москвы и начал активно налаживать связи. По информации агентства, Малай сейчас собирает бойцов. До отъезда в столицу четыре года назад его люди принимали участие в уличных разборках и якобы имели отношение к поджогам.

«Усиление позиций Малая выгодно и неким силовикам, в связях с которыми упрекают Гию Свердловского. Есть мнение, что старый вор в законе не контролирует ситуацию в криминальном мире региона, ни на что не влияет. Возможно, теперь ставка будет сделана на Малая», — предполагает собеседник.

О том, что соратники предъявляют все больше претензий Гие Свердловскому, сообщалось давно. Якобы, известный законник теряет уважение союзников из-за дружбы с людьми в погонах. В распоряжении URA.RU не оказалось телефонов Гии Свердловского и Эдуарда Гаврилова. Агентство готово предоставить им возможность высказать свою точку зрения.