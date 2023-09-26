Самый богатый депутат пермского парламента сможет строить в Перми коттеджи

27 сентября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Ранее Николай Благов сообщал о намерении построить на землях бывшего учхоза коттеджи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края Николай Благов сможет застраивать землю в районе Голого Мыса. Речь об участке, который он арендует у бывшего ФГУП «Учхоз «Липовая гора». Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала установление здесь зоны индивидуальной жилой застройки, о чем ранее просил народный избранник. «Как пояснила на заседании комиссии ПЗЗ глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, „дорожная карта“ по вовлечению в оборот земель бывшего учхоза согласована теруправлением Росимущества в Пермском крае. Также она направлялась на согласование в центральный аппарат Росимущества. Члены комиссии согласовали смену зонирования», — пишет «Ъ-Прикамье». Территория в Свердловском районе Перми площадью 19,2 гектаров находится в федеральной собственности. Благов, который арендует здесь землю, просил установить зону Ж-4. Затем, по его словам, земли бывшего учхоза «Липовая гора» размежуют. Часть из них получат власти Перми для выделения многодетным семьям. Остальные территории планируется застроить коттеджами. Благов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 600 млн рублей, став таким образом, самым богатым депутатом в прикамском парламенте. Сейчас депутаты имеют право не раскрывать сведения о своих доходах. Такие нововведения предусмотрены краевым законом «О статусе депутата». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат законодательного собрания Пермского края Николай Благов сможет застраивать землю в районе Голого Мыса. Речь об участке, который он арендует у бывшего ФГУП «Учхоз «Липовая гора». Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала установление здесь зоны индивидуальной жилой застройки, о чем ранее просил народный избранник. «Как пояснила на заседании комиссии ПЗЗ глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, „дорожная карта“ по вовлечению в оборот земель бывшего учхоза согласована теруправлением Росимущества в Пермском крае. Также она направлялась на согласование в центральный аппарат Росимущества. Члены комиссии согласовали смену зонирования», — пишет «Ъ-Прикамье». Территория в Свердловском районе Перми площадью 19,2 гектаров находится в федеральной собственности. Благов, который арендует здесь землю, просил установить зону Ж-4. Затем, по его словам, земли бывшего учхоза «Липовая гора» размежуют. Часть из них получат власти Перми для выделения многодетным семьям. Остальные территории планируется застроить коттеджами. Благов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 600 млн рублей, став таким образом, самым богатым депутатом в прикамском парламенте. Сейчас депутаты имеют право не раскрывать сведения о своих доходах. Такие нововведения предусмотрены краевым законом «О статусе депутата».