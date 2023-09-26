Двоим из группы челябинских скинхедов, издевавшейся над мигрантом, нет 18 лет

27 сентября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Двоим из задержанных лишь в следующем году исполнится 18 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди группы скинхедов, которые в лесу под Челябинском издевались над мигрантом, есть несовершеннолетние. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из троих задержанных лишь одному есть 18 лет. «Двое из задержанных 2006 года рождения. В следующем году им исполнится 18 лет. Третий из группы стал совершеннолетним лишь весной этого года», — рассказал источник. По данным URA.RU, к компании обратилась их знакомая, к которой питал чувства мигрант. Но они не были взаимны и она попросила припугнуть ухажера. Они вывезли мигранта в лес возле Копейска, под дулом пистолета вынудили его раздеться, накинули на шею веревку и заставили лаять. Также они привязывали его к дереву, угрожали пистолетом. Историю же про то, что мигрант причастен к похищению и изнасилованию девушки они выдумали. Изначально проверкой фактов занималась полиция Кургана. Все из-за машины, на которой группа приехала в лес. На ней были установлены курганские номера. После того, как стало известно о случившемся, к поискам подключились челябинские полицейские. Они оперативно установили участников группы и задержали их. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробные комментарии обещали дать позднее.

Среди группы скинхедов, которые в лесу под Челябинском издевались над мигрантом, есть несовершеннолетние. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из троих задержанных лишь одному есть 18 лет. «Двое из задержанных 2006 года рождения. В следующем году им исполнится 18 лет. Третий из группы стал совершеннолетним лишь весной этого года», — рассказал источник. По данным URA.RU, к компании обратилась их знакомая, к которой питал чувства мигрант. Но они не были взаимны и она попросила припугнуть ухажера. Они вывезли мигранта в лес возле Копейска, под дулом пистолета вынудили его раздеться, накинули на шею веревку и заставили лаять. Также они привязывали его к дереву, угрожали пистолетом. Историю же про то, что мигрант причастен к похищению и изнасилованию девушки они выдумали. Изначально проверкой фактов занималась полиция Кургана. Все из-за машины, на которой группа приехала в лес. На ней были установлены курганские номера. После того, как стало известно о случившемся, к поискам подключились челябинские полицейские. Они оперативно установили участников группы и задержали их. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробные комментарии обещали дать позднее.