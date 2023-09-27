Челябинский суд отменил мягкий приговор екатеринбуржцу, напавшему на ребенка с Z

27 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Мальчик носил шапку с буквой «Z» из-за отца, который был на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дело екатеринбуржца Александра Неустоева, оскорбившего 9-летнего мальчика в шапке с буквой Z, вернут на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщил журналист URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинской области. Мужчина в апреле набросился на мальчика из-за того, что тот носил шапку с буквой Z из-за отца, который участвовал в спецоперации на Украине. Школьник сумел убежать. Позднее силовики нашли Неустоева. Ему грозила уголовная ответственность. Затем Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Инцидент вызвал бурную реакцию у депутатов Госдумы. В частности, Александр Хинштейн написал обращение в Генпрокуратуру РФ из-за того, что судья вынесла мягкий приговор Неустоеву. «Суд постановил отменить решение. Дело будет возвращено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — сказал корреспондент агентства. Прокурор считает, что Неустоев не достаточно извинился перед мальчиком. Сам мужчина заявил в зале суда, что несколько раз извинялся перед потерпевшим. «Неустоев читал текст по бумажке, потом он извинился за это, сославшись на здоровье», — добавил журналист URA.RU. У Неустоева цирроз печени. Также мужчина отметил, что оплатил штраф, несмотря на плохое материальное положение. «Он сказал, что у него зарплата 15 тысяч рублей и пенсия — 13 тысяч», — пояснил корреспондент агентства. В конце Неустоев еще раз извинился перед мальчиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело екатеринбуржца Александра Неустоева, оскорбившего 9-летнего мальчика в шапке с буквой Z, вернут на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщил журналист URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинской области. Мужчина в апреле набросился на мальчика из-за того, что тот носил шапку с буквой Z из-за отца, который участвовал в спецоперации на Украине. Школьник сумел убежать. Позднее силовики нашли Неустоева. Ему грозила уголовная ответственность. Затем Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Инцидент вызвал бурную реакцию у депутатов Госдумы. В частности, Александр Хинштейн написал обращение в Генпрокуратуру РФ из-за того, что судья вынесла мягкий приговор Неустоеву. «Суд постановил отменить решение. Дело будет возвращено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — сказал корреспондент агентства. Прокурор считает, что Неустоев не достаточно извинился перед мальчиком. Сам мужчина заявил в зале суда, что несколько раз извинялся перед потерпевшим. «Неустоев читал текст по бумажке, потом он извинился за это, сославшись на здоровье», — добавил журналист URA.RU. У Неустоева цирроз печени. Также мужчина отметил, что оплатил штраф, несмотря на плохое материальное положение. «Он сказал, что у него зарплата 15 тысяч рублей и пенсия — 13 тысяч», — пояснил корреспондент агентства. В конце Неустоев еще раз извинился перед мальчиком.