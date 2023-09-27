Захарова: США отправляют в Европу запрещенные ракетные системы

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
США начали отправлять В Европу ракетные системы Фото:

Военные силы США перебрасывают в Европу ракетные системы МК-70. Ранее они были запрещены из-за расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На этот раз [Военно-морские силы] США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <…> таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого проходи на youtube-канале МИД РФ.

Ранее Захарова обвинила Британию и США в ракетном ударе по Севастополю. 22 сентября Ракеты ударили по штабу Черноморского флота.

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Военные силы США перебрасывают в Европу ракетные системы МК-70. Ранее они были запрещены из-за расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На этот раз [Военно-морские силы] США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <…> таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого проходи на youtube-канале МИД РФ. Ранее Захарова обвинила Британию и США в ракетном ударе по Севастополю. 22 сентября Ракеты ударили по штабу Черноморского флота.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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