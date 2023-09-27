Захарова: США отправляют в Европу запрещенные ракетные системы

Военные силы США перебрасывают в Европу ракетные системы МК-70. Ранее они были запрещены из-за расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На этот раз [Военно-морские силы] США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <…> таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого проходи на
Ранее Захарова обвинила Британию и США в ракетном ударе по Севастополю. 22 сентября Ракеты ударили по штабу Черноморского флота.
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