Захарова: США отправляют в Европу запрещенные ракетные системы

27 сентября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

США начали отправлять В Европу ракетные системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные силы США перебрасывают в Европу ракетные системы МК-70. Ранее они были запрещены из-за расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На этот раз [Военно-морские силы] США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <…> таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого проходи на youtube-канале МИД РФ . Ранее Захарова обвинила Британию и США в ракетном ударе по Севастополю. 22 сентября Ракеты ударили по штабу Черноморского флота.

Военные силы США перебрасывают в Европу ракетные системы МК-70. Ранее они были запрещены из-за расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На этот раз [Военно-морские силы] США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <…> таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого проходи на youtube-канале МИД РФ. Ранее Захарова обвинила Британию и США в ракетном ударе по Севастополю. 22 сентября Ракеты ударили по штабу Черноморского флота.