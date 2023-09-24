Экс-разведчик США: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота

24 сентября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Атака по штабу Черноморского флота произошла 22 сентября Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму благодаря помощи НАТО, которая предоставила системы наблюдения и наведения. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — сделал вывод Риттер во время программы Ask the Inspector. Он также вспомнил, что в день атаки по штабу самолет-наблюдателя Североатланического альянса находился в воздушном пространстве Черного моря. ВСУ атаковали ракетой штаб Черноморского флота 22 сентября. Пострадали минимум шесть человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что штаб Черноморского флота был атакован крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму благодаря помощи НАТО, которая предоставила системы наблюдения и наведения. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — сделал вывод Риттер во время программы Ask the Inspector. Он также вспомнил, что в день атаки по штабу самолет-наблюдателя Североатланического альянса находился в воздушном пространстве Черного моря. ВСУ атаковали ракетой штаб Черноморского флота 22 сентября. Пострадали минимум шесть человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что штаб Черноморского флота был атакован крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.