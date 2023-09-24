Экс-разведчик США: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота

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Атака по штабу Черноморского флота произошла 22 сентября Фото:
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ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму благодаря помощи НАТО, которая предоставила системы наблюдения и наведения. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — сделал вывод Риттер во время программы Ask the Inspector. Он также вспомнил, что в день атаки по штабу самолет-наблюдателя Североатланического альянса находился в воздушном пространстве Черного моря.

ВСУ атаковали ракетой штаб Черноморского флота 22 сентября. Пострадали минимум шесть человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что штаб Черноморского флота был атакован крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.

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ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму благодаря помощи НАТО, которая предоставила системы наблюдения и наведения. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — сделал вывод Риттер во время программы Ask the Inspector. Он также вспомнил, что в день атаки по штабу самолет-наблюдателя Североатланического альянса находился в воздушном пространстве Черного моря. ВСУ атаковали ракетой штаб Черноморского флота 22 сентября. Пострадали минимум шесть человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что штаб Черноморского флота был атакован крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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