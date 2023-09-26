26 сентября 2023

В Новом Уренгое в детских садах ввели масочный режим и измерение температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, поднос, медицинские маски
В детских садах Нового Уренгоя вводят масочный режим (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое (ЯНАО) ввели масочный режим и измерение температуры для работников детских садов. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.

«В детских садах Нового Уренгоя 27 сентября ввели масочный режим для сотрудников. Раньше эта тема даже не поднималась, а сегодня поступило распоряжение носить маски и измерять температуру на входе. Знаю, что не в один детсад поступило такое распоряжение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Он добавил, что меры касаются только работников образовательных учреждений. К родителям детей такие требования пока не предъявляются.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Нового Уренгоя с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, на момент публикации новости ответ не получен. В пресс-службе окружного депздрава корреспонденту пояснили, что такое распоряжение исходит не от них.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО резко выросли случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ с формированием детских коллективов после летних каникул.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ввели масочный режим и измерение температуры для работников детских садов. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В детских садах Нового Уренгоя 27 сентября ввели масочный режим для сотрудников. Раньше эта тема даже не поднималась, а сегодня поступило распоряжение носить маски и измерять температуру на входе. Знаю, что не в один детсад поступило такое распоряжение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Он добавил, что меры касаются только работников образовательных учреждений. К родителям детей такие требования пока не предъявляются. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Нового Уренгоя с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, на момент публикации новости ответ не получен. В пресс-службе окружного депздрава корреспонденту пояснили, что такое распоряжение исходит не от них. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО резко выросли случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ с формированием детских коллективов после летних каникул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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