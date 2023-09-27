Причиной издевательств группы челябинцев над мигрантом силовики назвали ревность

Историю об изнасиловании девушки мучители мигранта выдумали (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной похищения 20-летнего мигранта и последующих издевательств над ним в лесу под Челябинском стала ревность. Четверым местным жителям в возрасте 17-18 лет предъявлены обвинения в похищении человека и разбойном нападении, сообщили URA.RU 27 сентября в региональном следственном управлении СКР. Поводом для расследования стала публикация в соцсетях.

«Летом 2023 года четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, похитили мужчину и, удерживая его против воли в автомобиле, проследовали на участок местности лесополосы в Копейском городском округе Челябинской области. Там, применяя насилие, угрожая оружием, связывали его веревкой, совершали иные действия с целью подавления воли потерпевшего, причинили множественные телесные повреждения. Мотивом послужил конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим из-за ревности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

«Установить местонахождение подозреваемых удалось за несколько часов. Ими оказались четверо местных жителей, не имеющих постоянного места работы и ранее не судимых. Задержанные переданы в следственные органы для дальнейшей работы», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Каждому из задержанных, в зависмости от их роли в содеянном, предъявлены обвинения по п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемых, также проверяется их причастность к другим преступлениям.

По данным URA.RU припугнуть мигранта попросила задержанных их знакомая, которой не понравились его ухаживания. Они вывезли 20-летнего парня в лес возле Копейска, под дулом пистолета вынудили его раздеться, накинули на шею веревку и заставили лаять. Также они привязывали его к дереву, угрожали пистолетом. Историю же про то, что он причастен к похищению и изнасилованию девушки они выдумали. Сначала поисками занимались курганские силовики, поскольку машина задержанных была под номерами из соседней области. Затем к делу подключились челябинские полицейские.