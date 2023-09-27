Что известно о пожаре на свадьбе в Ираке, где погибли более 100 человек

Более 450 человек погибли и пострадали при пожаре в Ираке
Число погибших и пострадавших в результате пожара в районе Хамдания в провинции Ирака Найнава возросло до 450 человек. URA.RU собрало всю информацию, известную о произошедшем.
- В результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании, по предварительным данным, зафиксировано 100 случаев смерти и более 150 пострадавших, сообщило региональное управление здравоохранения;
- Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения проследить за предоставлением помощи пострадавшим от пожара;
- В зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности. Предварительно пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков. Неизвестно, если ли среди жертв пожара жених и невеста;
- По информации управления гражданской обороны, зал, где проходил праздник был оборудован легковоспламеняющимися панелями, что нарушало правила техники безопасности. Были обнаружены нарушения в системах влажной сигнализации и тушения пожаров, не соответствующих нормам безопасности. Пожар привел к частичному обрушению зала, где проводилось торжественное мероприятие, передает NEWS.RU;
- Заместитель губернатора Хасан аль-Аллак в комментарии Reuters заявил, что в результате инцидента погибли 113 человек;
- «Большинство пострадавших обгорели полностью. У некоторых ожоги 50—60% тел», — сообщил телеканалу Rudaw представитель Минздрава провинции Найнава;
- Организация Иракского Красного полумесяца рассказала, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. По информации иракских СМИ, на свадьбе присутствовали не менее тысячи гостей, пишет РИА Новости;
- По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий в банкетном зале, задержаны. После сообщений о пожаре владелец помещения бежал на территорию курдской автономии, службы безопасности Ирака прилагают все усилия для его ареста, передает NEWS.RU;
- Премьер-министр объявил в Ираке трехдневный траур по жертвам трагедии, который начнется с четверга. Власти провинции Найнава, где произошел пожар, сделали траур семидневным;
- Президент России Владимир Путин отправил свои соболезнования президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и господину премьер-министру страны Мухаммеду Судани в связи с гибелью людей в пожаре. Российский лидер выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагедии, произошедшей во время радостного события.
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