Депутат Госдумы Наумов не исключил внеочередного увеличения бюджета на оборону

28 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Новый бюджет на оборону поможет обеспечить бойцов по новым стандартам, сказал Станислав Наумов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Расходы на оборону в России могут быть увеличены сверх средств, заложенных в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов. «У нас объективный рост расходов на национальную оборону. У Минобороны была возможность проанализировать реальные расходы и пересчитать соответствующие нормативы. Современная служба отличается от той, которая была в 20 веке, поэтому нужно, чтобы российские военные ни в чем не испытывали дефицит, чтобы нам не приходилось каждую неделю собирать всем народам деньги на то, что должно быть очень четко прописано в системе материально-тылового обеспечения Минобороны. Если окажется, что денег на это по-прежнему не хватает, значит будем дальше увеличивать финансирование, поскольку от этого зависит и боевой дух. Это фактор победы в спецоперации. Также сюда входит закупка новых видов вооружений, чтобы обеспечить паритет, а где надо превосходство над нашим противником», — сказал Станислав Наумов. По его словам, второй важный момент в рамках изменения бюджета — это поддержка семей военнослужащих. «Социальная политика точно так же должна быть максимально финансово обеспечена. Мы будем жестко контролировать, чтобы все положенные льготы и выплаты обеспечивались в режиме одного окна, комфортного для членов семьи военнослужащего. Эта статья расходов меняется и выделяется в качестве приоритета и поддержки детей, жен, матерей. Уже год, как прошла мобилизация и мы должны окружить семьи военнослужащих максимальной заботой», — отметил депутат. Самая большая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн рублей). В 2023 они составят 6,4 трлн рублей. При этом заявлено, что все социальные обязательства будут выполнены, но долю расходов по направлению «Социальная политика» в структуре трат федерального бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расходы на оборону в России могут быть увеличены сверх средств, заложенных в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов. «У нас объективный рост расходов на национальную оборону. У Минобороны была возможность проанализировать реальные расходы и пересчитать соответствующие нормативы. Современная служба отличается от той, которая была в 20 веке, поэтому нужно, чтобы российские военные ни в чем не испытывали дефицит, чтобы нам не приходилось каждую неделю собирать всем народам деньги на то, что должно быть очень четко прописано в системе материально-тылового обеспечения Минобороны. Если окажется, что денег на это по-прежнему не хватает, значит будем дальше увеличивать финансирование, поскольку от этого зависит и боевой дух. Это фактор победы в спецоперации. Также сюда входит закупка новых видов вооружений, чтобы обеспечить паритет, а где надо превосходство над нашим противником», — сказал Станислав Наумов. По его словам, второй важный момент в рамках изменения бюджета — это поддержка семей военнослужащих. «Социальная политика точно так же должна быть максимально финансово обеспечена. Мы будем жестко контролировать, чтобы все положенные льготы и выплаты обеспечивались в режиме одного окна, комфортного для членов семьи военнослужащего. Эта статья расходов меняется и выделяется в качестве приоритета и поддержки детей, жен, матерей. Уже год, как прошла мобилизация и мы должны окружить семьи военнослужащих максимальной заботой», — отметил депутат. Самая большая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн рублей). В 2023 они составят 6,4 трлн рублей. При этом заявлено, что все социальные обязательства будут выполнены, но долю расходов по направлению «Социальная политика» в структуре трат федерального бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года.