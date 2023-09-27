В мэрии раскрыли, каких зеков поселят в исправцентр, из-за которого бунтуют свердловчане

В исправцентр на Уктусе поселят тех, кто отбывает срок за нетяжкое преступление

27 сентября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Постройкой исправцентра недовольны местные жители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Уктусе в исправительный центр, из-за стройки которого взбунтовались екатеринбуржцы, поселят тех, кто отбывает срок за нетяжкое преступление, либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Здание построят на Просторной, 1 в микрорайоне Уктус. Рядом находится школа. Местные жители недовольны появлением центра рядом с ними. 27 сентября они вышли на протест против стройки. Оттуда силовики, как минимум, забрали женщину. «Здание планируется передать ГУФСИН по Свердловской области для содержания тех, кто отбывает срок за нетяжкое преступление, либо осужденные, которым режим был смягчен за примерное поведение», — сказал представитель мэрии Екатеринбурга. Плюсом такого центра является то, что заключенные смогут трудиться и зарабатывать деньги. Они могут работать дворниками, слесарями, токарями, плотниками и малярами. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области уже успокаивали жителей. Они также готовы встретиться с ними и ответить на все вопросы. Собеседник агентства добавил, что о встрече будет сообщено дополнительно.

На Уктусе в исправительный центр, из-за стройки которого взбунтовались екатеринбуржцы, поселят тех, кто отбывает срок за нетяжкое преступление, либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Здание построят на Просторной, 1 в микрорайоне Уктус. Рядом находится школа. Местные жители недовольны появлением центра рядом с ними. 27 сентября они вышли на протест против стройки. Оттуда силовики, как минимум, забрали женщину. «Здание планируется передать ГУФСИН по Свердловской области для содержания тех, кто отбывает срок за нетяжкое преступление, либо осужденные, которым режим был смягчен за примерное поведение», — сказал представитель мэрии Екатеринбурга. Плюсом такого центра является то, что заключенные смогут трудиться и зарабатывать деньги. Они могут работать дворниками, слесарями, токарями, плотниками и малярами. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области уже успокаивали жителей. Они также готовы встретиться с ними и ответить на все вопросы. Собеседник агентства добавил, что о встрече будет сообщено дополнительно.