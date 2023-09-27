США продлили санкции против авиакомпании Utair

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Ограничения начинают действовать с 27 сентября Фото:

Министерство торговли США на полгода продлили действия экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair, «Аэрофлот» и Azur Air. Об этом сообщили в министерстве торговли страны.

«Продлены действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней», — приводит ТАСС сообщение министерства торговли США.

Из-за ограничений авиакомпании лишаются права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий. Ранее США уже продлевали ограничения — 3 октября 2022 года и 29 марта 2023 года. Сами же они были введены 7 апреля 2022 года.

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Министерство торговли США на полгода продлили действия экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair, «Аэрофлот» и Azur Air. Об этом сообщили в министерстве торговли страны. «Продлены действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней», — приводит ТАСС сообщение министерства торговли США. Из-за ограничений авиакомпании лишаются права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий. Ранее США уже продлевали ограничения — 3 октября 2022 года и 29 марта 2023 года. Сами же они были введены 7 апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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