США продлили санкции против авиакомпании Utair

Ограничения начинают действовать с 27 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство торговли США на полгода продлили действия экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair, «Аэрофлот» и Azur Air. Об этом сообщили в министерстве торговли страны.

«Продлены действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней», — приводит ТАСС сообщение министерства торговли США.

Из-за ограничений авиакомпании лишаются права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий. Ранее США уже продлевали ограничения — 3 октября 2022 года и 29 марта 2023 года. Сами же они были введены 7 апреля 2022 года.