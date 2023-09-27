Челябинцам, обвиняемым в издевательстве над мигрантом, выбрали меру пресечения

27 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Одного из фигурантов дела отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двум из четырех обвиняемых жителя Челябинской области в издевательствах над мигрантом, 27 сентября избрана мера пресечения. Как сообщил URA.RU источник в Центральном райсуде Челябинска, фигурант дела которому уже исполнилось 18 лет, помещен в СИЗО. Его несовершенного приятеля отправили под домашний арест. «Взят под стражу Карпов, ему уже исполнилось 18 лет. Второй участник, 17 лет, отпущен под домашний арест. Обоим вменяется совершение преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „а“, „а“ части 2 статьи 126 УК РФ „Похищение человека“, части 2 статьи 162 УК РФ „Разбой“. Еще двум участникам меру пресечения изберут 28 сентября», — рассказал инсайдер. Четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, похитили уроженца Таджикистана и увезли его в лес под Копейском. Там угрожая оружием, связали его, раздели догола. Потом нацепили на него ошейник и заставили лаять. Затем жесткого избили. Мотивом для совершения противоправных действий послужил конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим из-за ревности. Всех четверых быстро задержали. Никто из задержанных ранее судим не был. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что у них пока нет данных по мере пресечения фигурантам данного дела.

Двум из четырех обвиняемых жителя Челябинской области в издевательствах над мигрантом, 27 сентября избрана мера пресечения. Как сообщил URA.RU источник в Центральном райсуде Челябинска, фигурант дела которому уже исполнилось 18 лет, помещен в СИЗО. Его несовершенного приятеля отправили под домашний арест. «Взят под стражу Карпов, ему уже исполнилось 18 лет. Второй участник, 17 лет, отпущен под домашний арест. Обоим вменяется совершение преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „а“, „а“ части 2 статьи 126 УК РФ „Похищение человека“, части 2 статьи 162 УК РФ „Разбой“. Еще двум участникам меру пресечения изберут 28 сентября», — рассказал инсайдер. Четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, похитили уроженца Таджикистана и увезли его в лес под Копейском. Там угрожая оружием, связали его, раздели догола. Потом нацепили на него ошейник и заставили лаять. Затем жесткого избили. Мотивом для совершения противоправных действий послужил конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим из-за ревности. Всех четверых быстро задержали. Никто из задержанных ранее судим не был. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что у них пока нет данных по мере пресечения фигурантам данного дела.