Ревнивый курганец потерял жену и послал полицию с ложной проверкой в сауну

В Кургане силовики приехали в сауну из-за сообщений ревнивого мужа

Полиция Кургана проверила сауну после сообщений ревнивца Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганские полицейские проверили сауну после сообщения об опасном предмете. Ложную информацию об опасности оставил ревнивый курганец, решивший, что его жена ушла в сауну. Информацию сообщили в УМВД региона.

«На телефон дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану поступило сообщение от мужчины о якобы существующей угрозе в помещении комплекса отдыха», — сообщили в пресс-службе полиции. После проверки выяснилось, что сообщение об угрозе оставил горожанин, приревновавший супругу.

Полицейские отреагировали на сообщение и приехали в сауну. Им пришлось остановить работу предприятия и обследовать его. Опасный предмет найден не был.

Тогда полицейские вычислили и задержали ложного информатора. Как выяснилось, ревнивец предположил, что его жена ушла в сауну и решил отомстить, прервав отдых. В отношении 37-летнего курганца возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Мужчине может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские задержали курганца, который мастурбировал в автобусе. Силовики отреагировали на сообщения соцсетей об извращенце в общественном транспорте.