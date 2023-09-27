Le Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании

28 сентября 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Если неправильно обслуживать двигатель танка Abrams, то он может взорваться Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Об этом сообщил американский генерал Марк Хертлинг. «При неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может „взорваться с диким грохотом“ при удачном попадании в место хранения снарядов», — заявил Хертлинг журналистам французской газеты Le Figaro. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 26 сентября на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, украинские военные начнут использовать Abrams, когда позволят тактические условия. Он отметил, что ухудшение погоды может повлиять на их использования, передает RT.

Американские танки Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Об этом сообщил американский генерал Марк Хертлинг. «При неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может „взорваться с диким грохотом“ при удачном попадании в место хранения снарядов», — заявил Хертлинг журналистам французской газеты Le Figaro. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 26 сентября на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, украинские военные начнут использовать Abrams, когда позволят тактические условия. Он отметил, что ухудшение погоды может повлиять на их использования, передает RT.