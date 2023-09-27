27 сентября 2023

Le Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Если неправильно обслуживать двигатель танка Abrams, то он может взорваться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские танки Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Об этом сообщил американский генерал Марк Хертлинг.

«При неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может „взорваться с диким грохотом“ при удачном попадании в место хранения снарядов», — заявил Хертлинг журналистам французской газеты Le Figaro.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 26 сентября на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, украинские военные начнут использовать Abrams, когда позволят тактические условия. Он отметил, что ухудшение погоды может повлиять на их использования, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские танки Abrams могут взорваться из-за некачественного обслуживания. Об этом сообщил американский генерал Марк Хертлинг. «При неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет плохая герметизация боекомплекта. Танк может „взорваться с диким грохотом“ при удачном попадании в место хранения снарядов», — заявил Хертлинг журналистам французской газеты Le Figaro. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 26 сентября на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, украинские военные начнут использовать Abrams, когда позволят тактические условия. Он отметил, что ухудшение погоды может повлиять на их использования, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...