Кирби подтвердил прибытие первой партии танков Abrams на Украину 26 сентября 2023 в 03:30 Размер текста - 17 + Белый дом анонсировал новые поставки Киеву танков Abrams Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину прибыли первая партия танков Abrams. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN. 25 сентября представители минобороны США рассказали о том, что танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. Глава Украины Владимир Зеленский назвал этой хорошей новостью. Немецкий журналист Патрик Дикманн убежден, что эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек скорое уничтожение американских танков российскими военными. На Украину прибыли первая партия танков Abrams. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN. 25 сентября представители минобороны США рассказали о том, что танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. Глава Украины Владимир Зеленский назвал этой хорошей новостью. Немецкий журналист Патрик Дикманн убежден, что эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек скорое уничтожение американских танков российскими военными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям