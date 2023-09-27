27 сентября 2023

Стали известны последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени

Пятиэтажный дом в Тюмени после взрыва газа находится под угрозой разрушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, улица радищева6, усадьба ваганова
На улице Геологоразведчиков, 34 возможно обрушение здания Фото:

В Тюмени на улице Геологоразведчиков, 34, где произошел взрыв газа, возможно обрушение здания. Об этом сообщил анонимный источник журналисту URA.RU.

«По предварительным данным, на улице Геологоразведчиков, 34 произошел взрыв бытового газа в 00:12 в третьем подъезде на пятом этаже. Экстренные службы находятся на реагировании. Есть угроза обрушения здания», — передает анонимный источник журналисту URA.RU.

Ранее в Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи. Позже начали эвакуировать из дома жильцов. После этого глава города Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в дальнейшей работе с выяснением причин взрыва и помощи его жителям.

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В Тюмени на улице Геологоразведчиков, 34, где произошел взрыв газа, возможно обрушение здания. Об этом сообщил анонимный источник журналисту URA.RU. «По предварительным данным, на улице Геологоразведчиков, 34 произошел взрыв бытового газа в 00:12 в третьем подъезде на пятом этаже. Экстренные службы находятся на реагировании. Есть угроза обрушения здания», — передает анонимный источник журналисту URA.RU. Ранее в Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи. Позже начали эвакуировать из дома жильцов. После этого глава города Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в дальнейшей работе с выяснением причин взрыва и помощи его жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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