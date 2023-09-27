Стали известны последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени

Пятиэтажный дом в Тюмени после взрыва газа находится под угрозой разрушения

28 сентября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

На улице Геологоразведчиков, 34 возможно обрушение здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Геологоразведчиков, 34, где произошел взрыв газа, возможно обрушение здания. Об этом сообщил анонимный источник журналисту URA.RU. «По предварительным данным, на улице Геологоразведчиков, 34 произошел взрыв бытового газа в 00:12 в третьем подъезде на пятом этаже. Экстренные службы находятся на реагировании. Есть угроза обрушения здания», — передает анонимный источник журналисту URA.RU. Ранее в Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи. Позже начали эвакуировать из дома жильцов. После этого глава города Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в дальнейшей работе с выяснением причин взрыва и помощи его жителям.

В Тюмени на улице Геологоразведчиков, 34, где произошел взрыв газа, возможно обрушение здания. Об этом сообщил анонимный источник журналисту URA.RU. «По предварительным данным, на улице Геологоразведчиков, 34 произошел взрыв бытового газа в 00:12 в третьем подъезде на пятом этаже. Экстренные службы находятся на реагировании. Есть угроза обрушения здания», — передает анонимный источник журналисту URA.RU. Ранее в Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи. Позже начали эвакуировать из дома жильцов. После этого глава города Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в дальнейшей работе с выяснением причин взрыва и помощи его жителям.