27 сентября 2023

В США забеспокоились, что СБУ слишком сильно влияет на поступки Зеленского

Asia Times: США хотят ограничить работу СБУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, сво, специальная военная операция, взлом двери
Владимир Зеленский использует СБУ для удержания власти, сообщила Asia Times Фото:

США хотят ограничить работу Службы безопасности Украины (СБУ). В Вашингтоне уверены, что глава страны Владимир Зеленский использует ее для подавления оппозиции. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Одним из наиболее поразительных предложений [США] является ограничение сферы деятельности украинской СБУ. Она используется Зеленским для подавления оппозиции», — подчеркнул Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Данное заявление было представлено на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

В США считают, что Зеленский использует Службу безопасности для удержания власти. Предлагается ограничить деятельность СБУ, оставив ей только вопросы контрразведки и борьбы с терроризмом.

До этого в адрес Межведомственной координационной платформы доноров было направлено письмо с перечнем реформ для Украины. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл подчеркивал, что Украина должна решить проблему с коррупцией, если хочет продолжать получать поддержку от США, передает «Национальная служба новостей».

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США хотят ограничить работу Службы безопасности Украины (СБУ). В Вашингтоне уверены, что глава страны Владимир Зеленский использует ее для подавления оппозиции. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Одним из наиболее поразительных предложений [США] является ограничение сферы деятельности украинской СБУ. Она используется Зеленским для подавления оппозиции», — подчеркнул Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Данное заявление было представлено на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. В США считают, что Зеленский использует Службу безопасности для удержания власти. Предлагается ограничить деятельность СБУ, оставив ей только вопросы контрразведки и борьбы с терроризмом. До этого в адрес Межведомственной координационной платформы доноров было направлено письмо с перечнем реформ для Украины. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл подчеркивал, что Украина должна решить проблему с коррупцией, если хочет продолжать получать поддержку от США, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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