В США забеспокоились, что СБУ слишком сильно влияет на поступки Зеленского

Asia Times: США хотят ограничить работу СБУ

28 сентября 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский использует СБУ для удержания власти, сообщила Asia Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США хотят ограничить работу Службы безопасности Украины (СБУ). В Вашингтоне уверены, что глава страны Владимир Зеленский использует ее для подавления оппозиции. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Одним из наиболее поразительных предложений [США] является ограничение сферы деятельности украинской СБУ. Она используется Зеленским для подавления оппозиции», — подчеркнул Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Данное заявление было представлено на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. В США считают, что Зеленский использует Службу безопасности для удержания власти. Предлагается ограничить деятельность СБУ, оставив ей только вопросы контрразведки и борьбы с терроризмом. До этого в адрес Межведомственной координационной платформы доноров было направлено письмо с перечнем реформ для Украины. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл подчеркивал, что Украина должна решить проблему с коррупцией, если хочет продолжать получать поддержку от США, передает «Национальная служба новостей».

США хотят ограничить работу Службы безопасности Украины (СБУ). В Вашингтоне уверены, что глава страны Владимир Зеленский использует ее для подавления оппозиции. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Одним из наиболее поразительных предложений [США] является ограничение сферы деятельности украинской СБУ. Она используется Зеленским для подавления оппозиции», — подчеркнул Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Данное заявление было представлено на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. В США считают, что Зеленский использует Службу безопасности для удержания власти. Предлагается ограничить деятельность СБУ, оставив ей только вопросы контрразведки и борьбы с терроризмом. До этого в адрес Межведомственной координационной платформы доноров было направлено письмо с перечнем реформ для Украины. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл подчеркивал, что Украина должна решить проблему с коррупцией, если хочет продолжать получать поддержку от США, передает «Национальная служба новостей».