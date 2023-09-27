27 сентября 2023
26 сентября 2023

Пожар в Салехарде, где погибли люди, произошел по неосторожности. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, курение, сигарета, окурок
Причиной смертельного пожара в Салехарде мог быть брошенный окурок (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

Пожар в Салехарде (ЯНАО) мог произойти от несоблюдения правил пожарной безопасности, которое допустил одним из квартирантов, проживающих в доме. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Погибшие на пожаре женщины сдавали комнату в своей квартире мужчине, недавно освободившемуся из мест лишения свободы. Ночью 27 сентября женщины поссорились с жильцом и выгнали его из квартиры. Тот, в сердцах, бросил на пол окурок, который мог стать причиной пожара», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Известно, что мужчина написал явку с повинной. Также он указал место, где бросил окурок.

Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ночью 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В результате возгорания погибло три женщины и пострадал мужчина.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в Салехарде (ЯНАО) мог произойти от несоблюдения правил пожарной безопасности, которое допустил одним из квартирантов, проживающих в доме. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Погибшие на пожаре женщины сдавали комнату в своей квартире мужчине, недавно освободившемуся из мест лишения свободы. Ночью 27 сентября женщины поссорились с жильцом и выгнали его из квартиры. Тот, в сердцах, бросил на пол окурок, который мог стать причиной пожара», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Известно, что мужчина написал явку с повинной. Также он указал место, где бросил окурок. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ночью 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В результате возгорания погибло три женщины и пострадал мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...