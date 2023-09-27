Пожар в Салехарде, где погибли люди, произошел по неосторожности. Инсайд

28 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Причиной смертельного пожара в Салехарде мог быть брошенный окурок (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО Пожар в Салехарде (ЯНАО) мог произойти от несоблюдения правил пожарной безопасности, которое допустил одним из квартирантов, проживающих в доме. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Погибшие на пожаре женщины сдавали комнату в своей квартире мужчине, недавно освободившемуся из мест лишения свободы. Ночью 27 сентября женщины поссорились с жильцом и выгнали его из квартиры. Тот, в сердцах, бросил на пол окурок, который мог стать причиной пожара», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Известно, что мужчина написал явку с повинной. Также он указал место, где бросил окурок. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ночью 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В результате возгорания погибло три женщины и пострадал мужчина.

Пожар в Салехарде (ЯНАО) мог произойти от несоблюдения правил пожарной безопасности, которое допустил одним из квартирантов, проживающих в доме. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Погибшие на пожаре женщины сдавали комнату в своей квартире мужчине, недавно освободившемуся из мест лишения свободы. Ночью 27 сентября женщины поссорились с жильцом и выгнали его из квартиры. Тот, в сердцах, бросил на пол окурок, который мог стать причиной пожара», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Известно, что мужчина написал явку с повинной. Также он указал место, где бросил окурок. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ночью 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В результате возгорания погибло три женщины и пострадал мужчина.