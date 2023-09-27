Власти рассказали о состоянии пострадавшего во взрыве газа в Тюмени

Мужчина, пострадавший во время хлопка газа в доме на Геологоразведчиков в Тюмени находится в состоянии средней тяжести. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным департамента здравоохранения пациент переведен в ОКБ №1», — рассказали в инфоцентре властей.
ЧП произошло ночью 28 сентября, в одной из квартир дома №34 по улице Геологоразведчиков. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, остальных жильцов эвакуировали. В ближайшее время городские власти решат, будет ли на месте происшествия установлена зона ЧС, так как существует опасность обрушения здания.
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