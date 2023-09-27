27 сентября 2023

Власти рассказали о состоянии пострадавшего во взрыве газа в Тюмени

Пострадавший в ЧП со взрывом газа в Тюмени находится в состоянии средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Пострадавший мужчина находится в больнице (архивное фото) Фото:
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В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Мужчина, пострадавший во время хлопка газа в доме на Геологоразведчиков в Тюмени находится в состоянии средней тяжести. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным департамента здравоохранения пациент переведен в ОКБ №1», — рассказали в инфоцентре властей.

ЧП произошло ночью 28 сентября, в одной из квартир дома №34 по улице Геологоразведчиков. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, остальных жильцов эвакуировали. В ближайшее время городские власти решат, будет ли на месте происшествия установлена зона ЧС, так как существует опасность обрушения здания.

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Мужчина, пострадавший во время хлопка газа в доме на Геологоразведчиков в Тюмени находится в состоянии средней тяжести. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным департамента здравоохранения пациент переведен в ОКБ №1», — рассказали в инфоцентре властей. ЧП произошло ночью 28 сентября, в одной из квартир дома №34 по улице Геологоразведчиков. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, остальных жильцов эвакуировали. В ближайшее время городские власти решат, будет ли на месте происшествия установлена зона ЧС, так как существует опасность обрушения здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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