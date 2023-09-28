Лавров: РФ не прекратит боевые действия на Украине даже на время переговоров

28 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров напомнил, что Украина обманула РФ, продолжая вести огонь по РФ во время переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова на урегулирование конфликта с Украиной, но не будет прекращать вести огонь на время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в прошлом году Россию уже обманули, когда Киев атаковал российских солдат в период переговоров. Второй раз РФ такую ошибку не совершит. «Мы готовы на переговоры, готовы рассмотреть любые серьезные предложения. Но ни о каком прекращении огня на период переговоров речи быть не может. Потому что нас на этом уже обманули один раз», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Россия будет действовать с учетом своих интересов и сохранения безопасности. Министр добавил, что текущий киевский режим выступает против русского населения. Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки завершить конфликт мирным путем. В апреле прошлого года также проходили переговоры, но они ни к чему не привели. Именно тогда Киев атаковал РФ, несмотря на дипломатию. Россия выступает за мирное решение, но США мешают этому, уточнял Лавров. Он подчеркнул, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием, передает RT.

Россия готова на урегулирование конфликта с Украиной, но не будет прекращать вести огонь на время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в прошлом году Россию уже обманули, когда Киев атаковал российских солдат в период переговоров. Второй раз РФ такую ошибку не совершит. «Мы готовы на переговоры, готовы рассмотреть любые серьезные предложения. Но ни о каком прекращении огня на период переговоров речи быть не может. Потому что нас на этом уже обманули один раз», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Россия будет действовать с учетом своих интересов и сохранения безопасности. Министр добавил, что текущий киевский режим выступает против русского населения. Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки завершить конфликт мирным путем. В апреле прошлого года также проходили переговоры, но они ни к чему не привели. Именно тогда Киев атаковал РФ, несмотря на дипломатию. Россия выступает за мирное решение, но США мешают этому, уточнял Лавров. Он подчеркнул, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием, передает RT.